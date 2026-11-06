Військовослужбовець ЗСУ тримає телефон в руці. Фото: Мілітарний

У застосунку "Армія+" з'явився новий навчальний курс для військовослужбовців. Програма "Управління цифровими проєктами Сил оборони" навчить бійців інтегрувати цифрові системи у підрозділах, керувати проєктними командами та допомагати особовому складу опановувати нові технології.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Цифровізація війська через "Армія+"

Міністерство оборони України розширило освітній функціонал застосунку "Армія+". У розділі "Навчання" тепер доступна нова програма під назвою "Управління цифровими проєктами Сил оборони".

Цей курс створений спеціально для тих армійців, які безпосередньо займаються впровадженням новітніх систем у своїх підрозділах. Також матеріали стануть у пригоді військовослужбовцям, залученим до роботи проєктних команд, та керівникам напрямків цифровізації.

Що містять 11 уроків курсу

Навчальна програма складається з 11 модулів, які охоплюють поради від ідеї до післязапускової підтримки. Уроки побудовані так, щоб навчити бійців правильно формулювати кінцеву мету та розуміти, яку саме проблему вирішує конкретна інновація.

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Завдяки курсу військові дізнаються, як:

розбивати масштабну роботу на окремі завдання з чіткими строками;

знаходити потрібних фахівців та розподіляти зони відповідальності;

налагоджувати комунікацію між усіма учасниками процесу;

оцінювати ризики при нестачі часу чи людського ресурсу;

пояснювати особовому складу суть змін та навчати користувачів;

контролювати якість виконання і реагувати на форс-мажори.

Окрема увага в матеріалах приділяється етапу, коли система вже працює. Військовослужбовцям розкажуть, як збирати відгуки від реальних користувачів та організовувати службу підтримки для постійного покращення цифрових рішень.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що перевестися до іншої військової частини тепер можна онлайн через додаток "Армія+". Бійцям більше не потрібно збирати стоси паперових дозволів, оскільки електронний рапорт оформлюється за кілька хвилин. На розгляд заявки Кадровому центру виділили чіткий термін — до 72 годин.

Крім того, у застосунку запустили новий навчальний онлайн-курс із цифрової грамотності. Програма складається з 11 уроків і розрахована на військових, які працюють з аналітикою. Бійці можуть прямо у смартфоні навчитися будувати зведені таблиці, налаштовувати дашборди та обробляти великі масиви інформації.