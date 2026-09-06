Мобилизация до 25 лет в 2026 году: кого могут призвать в ВСУ

Студенты военной кафедры. Фото: ЗУНУ

Несмотря на общее правило о невозможности призыва до 25 лет, тысячи молодых украинцев по-прежнему подлежат мобилизации в 2026 году. Адвокат Евгений Филипец объясняет, что к отправке на фронт подлежат бывшие "ограниченно годные", выпускники военных кафедр и бывшие полицейские.

Об этих нюансах Евгений Филипец рассказал в видеообъяснении, цитирует Новини.LIVE.

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Кто подлежит мобилизации в возрасте до 25 лет

В мае 2024 года в Украине официально снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Согласно изменениям в законодательстве, граждане младшего возраста находятся в статусе призывников и общей мобилизации не подлежат. Однако на практике существуют юридические механизмы, позволяющие призывать на службу лиц в возрасте 18, 19, 20, 21 или 22 лет.

Кандидат юридических наук, адвокат Евгений Филипец отмечает, что украинское законодательство различает три категории граждан: призывников, военнообязанных (от 25 до 60 лет) и резервистов. В резерв попадают только те, кто после увольнения со службы добровольно согласился оставаться в резерве по приказу командира части. Однако призывники могут быть досрочно переведены в категорию военнообязанных.

"По состоянию здоровья парень до 25 лет может подлежать мобилизации в случае, если он был признан ограниченно годным", — подчеркивает Евгений Филипец.

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Если в 18, 19 или 20 лет юноша проходил ВЛК и получил такое заключение, его автоматически переводили в соответствующую категорию. После отмены статуса "ограниченно годного" эти люди вновь проходят медкомиссию.

"И здесь, после проведения повторной ВЛК, уже в качестве лица, подлежащего воинской обязанности, и если его признавали годным к военной службе или, опять же, ограниченно годным к военной службе, такие лица подлежали мобилизации. Даже без учета их возраста", — добавляет адвокат.

Помимо состояния здоровья, досрочной мобилизации могут подлежать еще две категории молодежи. Согласно действующим нормам, защиту от мобилизации по возрасту теряют те, кто во время учебы окончил военную кафедру и получил начальное офицерское звание. Третья группа касается бывших полицейских. Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане, имевшие специальные звания в органах Национальной полиции, после увольнения переводятся со специального на общий воинский учет, сразу становясь военнообязанными.

Из-за сложности системы в электронных реестрах нередко происходят сбои, когда обычных призывников зачисляют в призывную категорию.

"Поэтому важно проверить свой военно-учетный документ, ведь я уже вижу на практике, что бывают случаи, когда якобы по ошибке призывник зачисляется в статус военнообязанного", — предупреждает Евгений Филипец.

Он советует молодежи регулярно проверять приложение «Резерв+» на наличие неожиданных изменений статуса, а в случае их обнаружения или возникновения сомнений обжаловать неправомерные действия.

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