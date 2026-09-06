Мобілізація до 25 років у 2026 році: кого можуть призвати до ЗСУ

Студенти військової кафедри. Фото: ЗУНУ

Попри загальне правило про неможливість призову до 25 років, тисячі молодих українців все ще підлягають мобілізації у 2026 році. Адвокат Євген Филипець пояснює, що відправленню на фронт підлягають колишні "обмежено придатні", випускники військових кафедр та колишні поліцейські.

Ці нюанси Євген Филипець розповів у відеопоясненні, цитує Новини.LIVE.

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Хто підлягає мобілізації молодше 25 років

У травні 2024 року в Україні офіційно знизили мобілізаційний вік із 27 до 25 років. Відповідно до змін у законодавстві, громадяни молодшого віку перебувають у статусі призовників і загальній мобілізації не підлягають. Проте на практиці існують юридичні механізми, які дозволяють призивати на службу осіб у віці 18, 19, 20, 21 чи 22 років.

Кандидат юридичних наук, адвокат Євген Филипець зазначає, що українське законодавство розрізняє три категорії громадян: призовників, військовозобов'язаних (від 25 до 60 років) та резервістів. Останніми стають лише ті, хто після звільнення зі служби добровільно погодився перебувати в резерві за наказом командира частини. Проте призовники можуть бути переведені до категорії військовозобов'язаних достроково.

"За станом здоров'я хлопець до 25 років може підлягати мобілізації у випадку, якщо він був визнаний обмежено придатним", — наголошує Євген Филипець.

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Якщо у 18, 19 чи 20 років юнак проходив ВЛК і отримав такий висновок, його автоматично переводили до відповідної категорії. Після скасування статусу "обмежено придатного" ці люди знову проходять медкомісію.

"І тут, після проведення повторного ВЛК, вже як військово зобов'язаного, і якщо його визнавали придатним до військової служби, чи знову ж таки обмежено придатним до військової служби, такі особи підлягали мобілізації. Навіть не враховуючи їхній вік", — додає адвокат.

Окрім стану здоров'я, достроково підлягати мобілізації можуть ще дві категорії молоді. Відповідно до чинних норм, захист від мобілізації за віуком втрачають ті, хто під час навчання закінчив військову кафедру і отримав первинне офіцерське звання. Третя група стосується колишніх поліцейських. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", громадяни, які мали спеціальні звання в органах Національної поліції, після звільнення переводяться зі спеціального на загальний військовий облік, одразу стаючи військовозобов'язаними.

Через складність системи в електронних реєстрах нерідко трапляються збої, коли звичайних призовників зараховують до призовної категорії.

"Тому важливо перевірити свій військово-обліковий документ, адже я вже бачу на практиці, бувають випадки, коли нібито помилково зараховується призовник до статусу військово зобов'язаного", — попереджає Євген Филипець.

Він радить молоді регулярно перевіряти застосунок "Резерв+" на наявність несподіваних змін статусу, а в разі їх виявлення чи сумнівів оскаржувати неправомірні дії.

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