Как без ТЦК пройти мобилизацию в выбранную воинскую часть

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Дрогобычская РВА

В Украине добровольцы могут поступить в выбранную военную часть, даже не обращаясь в ТЦК и СП. Для этого необходимо определиться с подразделением и должностью, пройти собеседование, получить рекомендательное письмо и пройти ВЛК. После этого командир части может издать приказ о зачислении в войска.

Об этом в комментарии для Фактов ICTV сообщила адвокат, партнер АО RELIANCE Ирина Цыбко, передает Новини.LIVE.

Как проходит мобилизация без ТЦК

По словам Ирины Цыбко, из-за изменений в законодательстве командиры воинских частей получили возможность мобилизовывать добровольцев напрямую. Правда, полностью избежать ТЦК и СП или воинского учета не удастся.

"Двери ТЦК вы не обойдете полностью, ведь юридическое оформление и внесение данных в реестры все равно синхронизируются с централизованными системами, однако ключевой процесс принятия решений перешел непосредственно в военные части", — объяснила адвокат.

Первым этапом поступления на военную службу является выбор воинской части и конкретной должности. Найти вакансию можно через рекрутинговые центры и сайты с вакансиями. Также можно обратиться непосредственно в подразделение.

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После собеседования командир воинской части может выдать рекомендательное письмо. Следующими этапами станут прохождение добровольцем ВВК и издание командиром приказа о зачислении в списки воинской части. Если у человека нет военного опыта, перед службой он может пройти базовую общевойсковую подготовку.



Ранее Новини.LIVE со ссылкой на управляющего юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никиту Муренко сообщал, что после потери отсрочки или освобождения от призыва военнообязанный может сразу получить повестку. Речь идет о направлении на ВВК. В частности, существует вероятность, что документ также пришлют по почте.



Также Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко писал, что в Украине не будут мобилизовывать женщин. Менять правила предоставления отсрочки для многодетных родителей тоже не планируют. Слухи о таких изменениях в мобилизационном законодательстве не соответствуют действительности.