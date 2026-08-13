Мобилизация без ТЦК: как добровольцы могут попасть в армию

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Дрогобычская РВА

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Україні добровольці можуть потрапити до обраної військової частини, навіть не звертаючись до ТЦК та СП. Для цього потрібно визначитися з підрозділом і посадою, пройти співбесіду, отримати рекомендаційний лист та пройти ВЛК. Після цього командир частини може видати наказ про зарахування до війська.

Про це в коментарі для Фактів ICTV повідомила адвокат, партнер АО RELIANCE Ірина Цибко, передає Новини.LIVE.

Як відбувається мобілізація без ТЦК

За словами Ірини Цибко, через зміни в законодавстві командири військових частин отримали можливість мобілізувати добровольців напряму. Щоправда, повністю уникнути ТЦК та СП або військового обліку не вдасться.

"Двері ТЦК ви не оминете повністю, адже юридичне оформлення та внесення даних до реєстрів усе одно синхронізується з централізованими системами, проте ключовий процес ухвалення рішень змістився безпосередньо до військових частин", — пояснила адвокат.

Першим етапом вступу до війська є вибір військової частини та конкретної посади. Знайти вакансію можна через рекрутингові центри та сайти з вакансіями. Також можна звернутися безпосередньо до підрозділу.

Після співбесіди командир військової частини може видати рекомендаційний лист. Наступними етапами стануть проходження добровольцем ВЛК і видання командиром наказу про зарахування до списків військової частини. Якщо людина не має військового досвіду, перед службою вона може пройти базову загальновійськову підготовку.



Раніше Новини.LIVE з посиланням на керуючого юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіту Муренка повідомляв, що після втрати бронювання чи відстрочки військовозобов'язаний може одразу отримати повістку. Йдеться про направлення на ВЛК. Зокрема, є ймовірність, що також документ надішлють поштою.



Також Новини.LIVE з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка писав, що в Україні не мобілізуватимуть жінок. Змінювати правила надання відстрочки для багатодітних батьків теж не планують. Чутки щодо таких мобілізаційних змін не відповідають дійсності.