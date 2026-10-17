Имеют ли право мобилизовать, если родной брат пропал без вести

Боец ВСУ запускает дрон. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины

Право на отсрочку в связи с исчезновением брата-военнослужащего предоставляется в Украине в соответствии с законом, но оно не действует автоматически, если его не подтвердить до призыва. Если мужчину уже мобилизовали, то ему придется писать рапорт о демобилизации и обращаться в ТЦК для обновления статуса.

Такое разъяснение дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Военнообязанные без оформленной отсрочки подлежат призыву даже при наличии права на неё

Законодательство не предусматривает автоматического освобождения от призыва для лиц, имеющих законные основания для отсрочки, но не успевших их юридически закрепить.

Так юрист прокомментировал ситуацию семьи, где родители давно умерли, а из двух братьев, проживавших вместе, первого мобилизовали несколько лет назад и сейчас он считается пропавшим без вести, а впоследствии мобилизовали и второго.

При этом его мобилизация считается законной, поскольку без должным образом оформленной отсрочки военнообязанный подлежит призыву.

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Если мужчина уже приобрел статус военнослужащего и находится на БЗВП, оформить отсрочку на этом этапе невозможно. Единственным законным способом в такой ситуации является подача рапорта об увольнении с военной службы. Процедура регламентируется статьёй 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Соответственно, лица, проходящие службу по призыву во время мобилизации или из числа резервистов, имеют право уволиться во время действия военного положения при определенных условиях. Главным основанием в этом случае является факт того, что их близкие родственники погибли или пропали без вести при защите страны.

К таким родственникам закон относит мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, а также полнородных или неполнородных братьев или сестер, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны на Донбассе или во время полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Пакет документов для подтверждения родственных связей

К рапорту обязательно прилагаются документы, подтверждающие родственные связи между братьями. Также необходимо предоставить копию удостоверения члена семьи погибшего или умершего Защитника или ветерана войны, в котором проставляется отметка о соответствующей норме Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Вместо этого может быть использована выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны, копия свидетельства о смерти лица или документы, подтверждающие факт гибели при отражении агрессии. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины также принимается копия решения суда об объявлении лица умершим. Для подтверждения статуса пропавшего без вести требуется выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или судебное решение о признании лица безвестно отсутствующим.

Какие дальнейшие действия необходимо предпринять после возвращения из армии

Процесс не заканчивается одним лишь увольнением из рядов Вооруженных Сил Украины. После демобилизации мужчине придется вновь встать на учет. Для этого необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту официальной регистрации.

Затем необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг. Именно через ЦНАП бывший военнослужащий сможет официально оформить отсрочку от дальнейшей мобилизации, используя тот же пакет документов, который он собирал для подачи рапорта.

Ранее Новини.LIVE также поясняли, что ТЦК могут выдавать повестки столько раз, сколько потребуется, пока военнообязанный не явится по вызову. Штрафы выписывают даже заочно, а если накапливать долги и не платить, исполнительная служба просто заблокирует все банковские карты.

Сам по себе долг перед ТЦК не означает, что автомобиль заберут в первый же день. Однако когда дело доходит до принудительного взыскания, процедура стандартная. Поэтому сначала исполнительная служба блокирует безналичные средства, а если средств на счетах не хватает для покрытия штрафов, арест налагают уже на имущество, включая автомобиль.