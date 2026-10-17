Чи мають право мобілізувати, якщо рідний брат зник безвісти

Боєць ЗСУ запускає дронж. Фото: Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

Право на відстрочку через зникнення брата-військового надається в Україні по закону, але вона не діє автоматично, якщо її не підтвердити до призову. Якщо чоловіка уже мобілізували, то йому доведеться писати рапорт на демобілізацію та звертатися до ТЦК для оновлення статусу.

Таке пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Військовозобов'язані без оформленої відстрочки підлягають призову навіть за наявності права на неї

Законодавство не передбачає автоматичного звільнення від призову для осіб, які мають законні підстави для відстрочки, але не встигли їх юридично закріпити.

Так юрист прокоментував ситуацію родини, де батьки давно померли, а з двох братів, які проживали разом, першого мобілізували кілька років тому і нині він вважається зниклим безвісти, а згодом мобілізували й другого.

При цьому його мобілізація вважається законною, бо без належно оформленої відстрочки військовозобов'язаний підлягає призову.

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Якщо чоловік вже набув статусу військовослужбовця і перебуває на БЗВП, оформити відстрочку на цьому етапі неможливо. Єдиним законним шляхом у такій ситуації є подача рапорту на звільнення з військової служби. Процедура регламентується статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Відповідно соби, які проходять службу за призовом під час мобілізації або з числа резервістів, мають право звільнитися під час дії воєнного стану за певних умов. Головною підставою у цьому випадку є факт того, що їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти під час захисту країни.

До таких родичів закон відносить чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір, а також повнорідних або неповнорідних братів чи сестер, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони на Донбасі або під час повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Пакет документів для підтвердження родинних обставин

До рапорту обов'язково додаються документи, що засвідчують родинні зв'язки між братами. Також необхідно надати копію посвідчення члена сім'ї загиблого чи померлого Захисника або ветерана війни, де проставляється відмітка про відповідну норму Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Замість цього може бути використаний витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни, копія свідоцтва про смерть особи чи документи про факт загибелі під час стримування агресії. Відповідно до правил Цивільного кодексу України, приймається також копія рішення суду про оголошення особи померлою. Для підтвердження статусу зниклого безвісти потрібен витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою.

Які мають бути подальші дії після повернення з армії

Процес не завершується самим лише звільненням з лав Збройних Сил України. Після демобілізації чоловіку доведеться знову стати на облік. Для цього потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем офіційної реєстрації.

Потім треба звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Саме через ЦНАП колишній військовослужбовець зможе офіційно оформити відстрочку від подальшої мобілізації, використовуючи той самий пакет документів, який він збирав для подачі рапорту.

Раніше Новини.LIVE також пояснювали, що ТЦК можуть видавати повістки стільки разів, доки військовозобов'язаний не з'явиться за викликом. Штрафи виписують навіть заочно, а якщо накопичувати борги й не платити, виконавча служба просто заблокує всі банківські картки.

Сам по собі борг перед ТЦК не означає, що авто заберуть першого ж дня. Проте коли справа йде до примусового стягнення, процедура стандартна. Тому спочатку виконавча блокує безготівкові гроші, а якщо коштів на рахунках не вистачає для покриття санкцій, арешт накладають уже на майно, включно з автомобілем.