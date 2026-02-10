Мобилизация призывников - когда могут мобилизовать до достижения мобилизационного возраста

Мобилизация до 25 лет — какие две категории могут призвать
Мобилизация в Украине начинается с 25-летнего возраста. Но существуют две категории граждан, которых могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины до достижения этого возраста.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Мобилизация — после и до 25 лет
Мобилизационный возраст в Украине на февраль 2026 года установлен в рамках 25-60 лет.
Но в некоторых случаях в ряды Вооруженных сил Украины могут мобилизовать и граждан, которые еще не достигли 25-летнего возраста.
В Министерстве обороны объяснили, какие две категории могут быть мобилизованы до достижения общего мобилизационного возраста.
Две категории, кого могут призвать до 25 лет
Первая категория — это те лица, которые ранее прошли срочную службу в ВСУ, то есть имеют опыт военной службы.
Кроме того, до достижения 25-летнего возраста могут мобилизовать офицеров запаса.
"В противном случае, в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы", — отметили в Министерстве обороны Украины.
