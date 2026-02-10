Видео
Главная Мобилизация Мобилизация до 25 лет — какие две категории могут призвать

Мобилизация до 25 лет — какие две категории могут призвать

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 12:20
Мобилизация призывников - когда могут мобилизовать до достижения мобилизационного возраста
Военнослужащие срочной службы. Фото: "Громадське радіо"

Мобилизация в Украине начинается с 25-летнего возраста. Но существуют две категории граждан, которых могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины до достижения этого возраста.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Мобилизация — после и до 25 лет

Мобилизационный возраст в Украине на февраль 2026 года установлен в рамках 25-60 лет.

Но в некоторых случаях в ряды Вооруженных сил Украины могут мобилизовать и граждан, которые еще не достигли 25-летнего возраста.

В Министерстве обороны объяснили, какие две категории могут быть мобилизованы до достижения общего мобилизационного возраста.

Две категории, кого могут призвать до 25 лет

Первая категория — это те лица, которые ранее прошли срочную службу в ВСУ, то есть имеют опыт военной службы.

Кроме того, до достижения 25-летнего возраста могут мобилизовать офицеров запаса.

"В противном случае, в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы", — отметили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, из-за каких долгов могут отменить отсрочку от мобилизации, а гражданина мобилизуют.

Добавим, мы сообщали о том, из чего состоит боевой единый комплект мобилизованного военнослужащего.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
