Мобилизация призывников - когда могут мобилизовать до достижения мобилизационного возраста

Мобилизация в Украине начинается с 25-летнего возраста. Но существуют две категории граждан, которых могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины до достижения этого возраста.

Мобилизация — после и до 25 лет

Мобилизационный возраст в Украине на февраль 2026 года установлен в рамках 25-60 лет.

Но в некоторых случаях в ряды Вооруженных сил Украины могут мобилизовать и граждан, которые еще не достигли 25-летнего возраста.

В Министерстве обороны объяснили, какие две категории могут быть мобилизованы до достижения общего мобилизационного возраста.

Две категории, кого могут призвать до 25 лет

Первая категория — это те лица, которые ранее прошли срочную службу в ВСУ, то есть имеют опыт военной службы.

Кроме того, до достижения 25-летнего возраста могут мобилизовать офицеров запаса.

"В противном случае, в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы", — отметили в Министерстве обороны Украины.

