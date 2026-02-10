Мобілізація призовників - коли можуть мобілізувати до досягнення мобілізаційного віку

Мобілізація до 25 років — які дві категорії можуть призвати
Мобілізація в Україні починається з 25-річного віку. Але існують дві категорії громадян, яких можуть мобілізувати до лав Збройних сил України до досягнення цього віку.
Мобілізація — після та до 25 років
Мобілізаційний вік в Україні на лютий 2026 року встановлено в рамках 25-60 років.
Але у деяких випадках до лав Збройних сил України можуть мобілізувати і громадян, які ще не досягли 25-річного віку.
У Міністерстві оборони пояснили, які дві категорії можуть бути мобілізовані до досягнення загального мобілізаційного віку.
Дві категорії, кого можуть призвати до 25 років
Перша категорія — це ті особи, які раніше пройшли строкову службу у ЗСУ, тобто мають досвід військової служби.
Крім того, до досягнення 25-річного віку можуть мобілізувати офіцерів запасу.
"В іншому випадку, у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби", — наголосили у Міністерстві оборони України.
