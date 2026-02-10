Відео
Мобілізація до 25 років — які дві категорії можуть призвати

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:20
Мобілізація призовників - коли можуть мобілізувати до досягнення мобілізаційного віку
Військовослужбовці строкової служби. Фото: "Громадське радіо"

Мобілізація в Україні починається з 25-річного віку. Але існують дві категорії громадян, яких можуть мобілізувати до лав Збройних сил України до досягнення цього віку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Мобілізація — після та до 25 років

Мобілізаційний вік в Україні на лютий 2026 року встановлено в рамках 25-60 років.

Але у деяких випадках до лав Збройних сил України можуть мобілізувати і громадян, які ще не досягли 25-річного віку.

У Міністерстві оборони пояснили, які дві категорії можуть бути мобілізовані до досягнення загального мобілізаційного віку.

Дві категорії, кого можуть призвати до 25 років

Перша категорія — це ті особи, які раніше пройшли строкову службу у ЗСУ, тобто мають досвід військової служби.

Крім того, до досягнення 25-річного віку можуть мобілізувати офіцерів запасу.

"В іншому випадку, у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби", — наголосили у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, через які борги можуть скасувати відстрочку від мобілізації, а громадянина мобілізують.

Додамо, ми повідомляли про те, з чого складається бойовий єдиний комплект мобілізованого військовослужбовця.

мобілізація військовозобов'язані офіцери запасу строковики призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
