Україна
Мобилизация призывников — какая категория будет призвана

Мобилизация призывников — какая категория будет призвана

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 12:20
Мобилизуют ли резервистов до 25 лет - категория, годная к мобилизации
Резервисты и обучение на военной кафедре — основание для мобилизации. Фото: "Новинарня", "Фокус". Коллаж: Новини.LIVE

Мобилизация в Украине начинается с достижения мобилизационного возраста, то есть после 25 лет. Но есть одна категория граждан, которую можно и нужно призывать еще в возрасте призывников.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Какая категория подпадает под призыв до 25 лет

Мобилизационный возраст в Украине после изменений в законодательстве длится от 25 до 60 лет.

Но в отдельных случаях могут мобилизовать тех граждан, которые находятся в возрасте призывников, то есть еще не достигли 25-летнего возраста.

Адвокат Полина Дудчак рассказала, какая именно категория граждан младше 25 лет, может быть мобилизована на законных основаниях.

"К таким лицам относятся резервисты", — заверила юрист.

Почему резервистов можно и нужно мобилизовать

Дудчак объяснила, почему резервисты подпадают под мобилизацию и формально, и фактически.

"Здесь все логично, ведь это лица, которые успели пройти срочную службу, и мужчины, которые закончили военную кафедру в гражданском вузе и получили звание офицера. Они имеют знания в военном деле и могут быть полезными для войска", — отметила адвокат.

Поэтому, добавила она, мобилизация граждан до 25 лет возможна, если они находятся в статусе резервиста.

Напомним, мы ранее писали о том, обязан ли гражданин после достижения 25-летнего возраста идти в ТЦК.

Сейчас, после изменений в законодательстве, это уже необязательно, все изменения должен произвести сам центр комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как влияет ли мобилизацию до 25 лет факт обучения во время студенчества на военной кафедре.

Таких граждан, пояснили юристы, можно мобилизовать, но только при нескольких конкретных условиях, например, невступление в аспирантуру.

