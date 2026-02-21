Мобилизуют ли резервистов до 25 лет - категория, годная к мобилизации

Резервисты и обучение на военной кафедре — основание для мобилизации. Фото: "Новинарня", "Фокус". Коллаж: Новини.LIVE

Мобилизация в Украине начинается с достижения мобилизационного возраста, то есть после 25 лет. Но есть одна категория граждан, которую можно и нужно призывать еще в возрасте призывников.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Какая категория подпадает под призыв до 25 лет

Мобилизационный возраст в Украине после изменений в законодательстве длится от 25 до 60 лет.

Но в отдельных случаях могут мобилизовать тех граждан, которые находятся в возрасте призывников, то есть еще не достигли 25-летнего возраста.

Адвокат Полина Дудчак рассказала, какая именно категория граждан младше 25 лет, может быть мобилизована на законных основаниях.

"К таким лицам относятся резервисты", — заверила юрист.

Почему резервистов можно и нужно мобилизовать

Дудчак объяснила, почему резервисты подпадают под мобилизацию и формально, и фактически.

"Здесь все логично, ведь это лица, которые успели пройти срочную службу, и мужчины, которые закончили военную кафедру в гражданском вузе и получили звание офицера. Они имеют знания в военном деле и могут быть полезными для войска", — отметила адвокат.

Поэтому, добавила она, мобилизация граждан до 25 лет возможна, если они находятся в статусе резервиста.

