Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація до 25 років — який статус дозволяє це

Мобілізація до 25 років — який статус дозволяє це

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 12:20
Мобілізація молодих українців - чи мобілізують резервістів до 25 років
Резервісти і навчання на військовій кафедрі — підстава для мобілізації. Фото: "Новинарня", "Фокус". Колаж: Новини.LIVE

Мобілізація громадян до досягнення мобілізаційного віку можлива, якщо вони перебувають у статусі резервістів. Юристи пояснили, чому призов таких осіб є не тільки можливим, а і необхідним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація до 25 років — яка категорія підпадає під призов

Мобілізаційний вік в Україні після змін у законодавстві триває від 25 до 60 років.

Та у окремих випадках можуть мобілізувати тих громадян, які перебувають у віці призовників, тобто ще не досягли 25-річного віку.

Адвокат Поліна Дудчак розповіла, яка саме категорія громадян, молодших 25 років, може бути мобілізована на законних підставах.

"До таких осіб відносяться резервісти", — запевнила юристка.

Чому резервістів можна і треба мобілізувати

Дудчак пояснила, чому резервісти підпадають під мобілізацію і формально, і фактично.

"Тут все логічно, адже це особи, які встигли пройти строкову службу, та чоловіки, які закінчили військову кафедру у цивільному виші та отримали звання офіцера. Вони мають знання у військовій справі та можуть бути корисними для війська", — зазначила адвокатка.

Тож, додала вона, мобілізація громадян до 25 років можлива, якщо вони перебувають у статусі резервіста.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно у 25 років іти до територіального центру комплектування.

Юристи наголосили, що протягом 30 днів з дня 25-річчя громадянина ТЦК та СП сам має змінити його категорію обліку на "військовозобов'язаний".

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає на можливість мобілізації громадянина до 25 років навчання на військовій кафедрі.

Мобілізація такого студента можлива за наступних умов — він пройшов навчання на військовій кафедрі, отримав офіцерське звання запасу та наразі не є студентом магістратури.

військовий призов мобілізація військовозобов'язані резерв призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації