Мобілізація молодих українців - чи мобілізують резервістів до 25 років

Резервісти і навчання на військовій кафедрі — підстава для мобілізації. Фото: "Новинарня", "Фокус". Колаж: Новини.LIVE

Мобілізація громадян до досягнення мобілізаційного віку можлива, якщо вони перебувають у статусі резервістів. Юристи пояснили, чому призов таких осіб є не тільки можливим, а і необхідним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Мобілізаційний вік в Україні після змін у законодавстві триває від 25 до 60 років.

Та у окремих випадках можуть мобілізувати тих громадян, які перебувають у віці призовників, тобто ще не досягли 25-річного віку.

Адвокат Поліна Дудчак розповіла, яка саме категорія громадян, молодших 25 років, може бути мобілізована на законних підставах.

"До таких осіб відносяться резервісти", — запевнила юристка.

Чому резервістів можна і треба мобілізувати

Дудчак пояснила, чому резервісти підпадають під мобілізацію і формально, і фактично.

"Тут все логічно, адже це особи, які встигли пройти строкову службу, та чоловіки, які закінчили військову кафедру у цивільному виші та отримали звання офіцера. Вони мають знання у військовій справі та можуть бути корисними для війська", — зазначила адвокатка.

Тож, додала вона, мобілізація громадян до 25 років можлива, якщо вони перебувають у статусі резервіста.

Мобілізація такого студента можлива за наступних умов — він пройшов навчання на військовій кафедрі, отримав офіцерське звання запасу та наразі не є студентом магістратури.