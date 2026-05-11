Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация до 25 лет: кого могут призвать независимо от возраста

Мобилизация до 25 лет: кого могут призвать независимо от возраста

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 20:00
Мобилизация до 25 лет: кого могут призвать независимо от возраста
Мобилизация в Украине. Фото: Getty Images

Нынешний мобилизационный возраст в Украине установлен на отметке 25 лет. Но эта норма касается далеко не всех граждан, состоящих на воинском учете. Военнообязанные граждане могут быть мобилизованы независимо от возраста.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и мобилизационный возраст

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

Мобилизация касается военнообязанного населения, которое находится на воинском учете. Мобилизационный возраст после изменений в законодательстве был установлен на отметке в 25 лет.

Но это возрастное ограничение касается не всех граждан, состоящих на воинском учете. К юристам обратился гражданин, который поинтересовался этим нюансом процесса всеобщей мобилизации.

Читайте также:

Кого мобилизуют независимо от возраста

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в 22 года, или его касается 25-летняя норма. Гражданин объяснил, что он до изменений в законодательстве был ограниченно годным.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что норма в 25 лет касается не всех граждан. Этот предел установлен для призывников.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Мобилизация с 25 лет касается только призывников. Военнообязанные подлежат мобилизации независимо от возраста при условии отсутствия права на отсрочку".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какое звание могут получить программисты после мобилизации.

Военнослужащие, которые имеют опыт работы в IT-сфере, могут работать на должностях по цифровой трансформации армии и получить офицерское звание. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Положение о прохождении военной службы в ВСУ изменились.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что мобилизационный возраст могут снизить, эту инициативу уже обсуждают в Раде.

В Украине обсуждают снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. Соответствующие инициативы могут принять народные депутаты. Также могут запретить выезд за границу для лиц мужского пола до 22 лет.

военный учет мобилизация военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации