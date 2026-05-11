Мобілізація до 25 років: кого можуть призвати незалежно від віку

Мобілізація в Україні. Фото: Getty Images

Нинішній мобілізаційний вік в Україні встановлений на позначці 25 років. Але ця норма стосується далеко не усіх громадян, які перебувають на військовому обліку. Військовозобов’язані громадяни можуть бути мобілізовані незалежно від віку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та мобілізаційний вік

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався 24 лютого 2022 року і триває до цього часу.

Мобілізація стосується військовозобов’язаного населення, яке перебуває на військовому обліку. Мобілізаційний вік після змін у законодавстві був встановлений на позначці в 25 років.

Та це вікове обмеження стосується не усіх громадян, які перебувають на військовому обліку. До юристів звернувся громадянин, який поцікавився цим нюансом процесу загальної мобілізації.

Читайте також:

Кого мобілізують незалежно від віку

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати в 22 роки, чи його стосується 25-річна норма. Громадянин пояснив, що він до змін у законодавстві був обмежено придатним.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що норма в 25 років стосується не усіх громадян. Ця межа встановлена для призовників.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Мобілізація з 25 років стосується тільки призовників. Військовозобов'язані підлягають мобілізації незалежно від віку за умови відсутності права на відстрочку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яке звання можуть отримати програмісти після мобілізації.

Військовослужбовці, які мають досвід роботи в IT-сфері, можуть працювати на посадах із цифрової трансформації армії та отримати офіцерське звання. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Положення про проходження військової служби у ЗСУ змінилися.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що мобілізаційний вік можуть знизити, цю ініціативу уже обговорюють в Раді.

В Україні обговорюють зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років. Відповідні ініціативи можуть ухвалити народні депутати. Також можуть заборонити виїзд за кордон для осіб чоловічої статі до 22 років.