Мобилизация до 25 лет — кого принудительно призовут

Мобилизация до 25 лет — кого принудительно призовут

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 20:00
Мобилизация молодежи до 25 лет - кого могут мобилизовать
Мобилизованные украинцы. Фото: "АрміяInform"

Общая мобилизация в Украине касается граждан, достигших возраста 25 лет. Но существует одна категория лиц на воинском учете, которых из-за правовой коллизии могут мобилизовать и раньше.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Призывник, а не военнообязанный

К юристам обратился 22-летний гражданин, который имел статус "ограниченно годный".

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать до достижения 25-летнего возраста.

"По общему правилу, мужчины до 25 лет, которые не проходили срочную службу и не имеют военной кафедры, являются призывниками, а не военнообязанными. Они не подлежат принудительной мобилизации", — заверил гражданина в комментарии юрист Владислав Дерий.

Мобилизуют или нет

К сожалению, признал юрист, этот гражданин, как и вся эта категория, попал в известную правовую ловушку.

"Поскольку в 17 лет Вас признали ограниченно годным (в военное время), Вас автоматически зачислили в категорию военнообязанных (а не призывников)", — пояснил Дерий.

Юридически это означает, что такого гражданина могут мобилизовать до 25 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать на войну после демобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, к какой категории территориальные центры комплектования зачисляют уволенных из армии.

военный учет мобилизация военнообязанные ограниченно пригодные призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
