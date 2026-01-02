Мобилизация молодежи до 25 лет - кого могут мобилизовать

Мобилизация до 25 лет — кого принудительно призовут
Общая мобилизация в Украине касается граждан, достигших возраста 25 лет. Но существует одна категория лиц на воинском учете, которых из-за правовой коллизии могут мобилизовать и раньше.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Призывник, а не военнообязанный
К юристам обратился 22-летний гражданин, который имел статус "ограниченно годный".
Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать до достижения 25-летнего возраста.
"По общему правилу, мужчины до 25 лет, которые не проходили срочную службу и не имеют военной кафедры, являются призывниками, а не военнообязанными. Они не подлежат принудительной мобилизации", — заверил гражданина в комментарии юрист Владислав Дерий.
Мобилизуют или нет
К сожалению, признал юрист, этот гражданин, как и вся эта категория, попал в известную правовую ловушку.
"Поскольку в 17 лет Вас признали ограниченно годным (в военное время), Вас автоматически зачислили в категорию военнообязанных (а не призывников)", — пояснил Дерий.
Юридически это означает, что такого гражданина могут мобилизовать до 25 лет.
