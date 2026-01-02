Відео
Україна
Мобілізація до 25 років — кого примусово призвуть

Мобілізація до 25 років — кого примусово призвуть

Дата публікації: 2 січня 2026 20:00
Мобілізація молоді до 25 років - кого можуть мобілізувати
Мобілізовані українці. Фото: "АрміяInform"

Загальна мобілізація в Україні стосується громадян, які досягли віку 25 років. Але існує одна категорія осіб на військовому обліку, яких через правову колізію можуть мобілізувати і раніше.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Призовник, а не військовозобов’язаний

До юристів звернувся 22-річний громадянин, який мав статус "обмежено придатний".

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати до досягнення 25-річного віку.

"За загальним правилом, чоловіки до 25 років, які не проходили строкову службу і не мають військової кафедри, є призовниками, а не військовозобов'язаними. Вони не підлягають примусовій мобілізації", — запевнив громадянина у коментарі юрист Владислав Дерій.

Мобілізують чи ні

На жаль, визнав юрист, цей громадянин, як і уся ця категорія, потрапив у відому правову пастку.

"Оскільки у 17 років Вас визнали обмежено придатним (у воєнний час), Вас автоматично зарахували до категорії військовозобов'язаних (а не призовників)", — пояснив Дерій.

Юридично це означає, що такого громадянина можуть мобілізувати до 25 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати на війну після демобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, до якої категорії територіальні центри комплектування зараховують звільнених із армії.

військовий облік мобілізація військовозобов'язані обмежено придатні призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
