Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: facebook.com/80brigade

Мобилизованных предпринимателей освобождают от ряда платежей, но для разных налогов действуют разные правила. В частности, мобилизация не является основанием для неуплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, передает Новини.LIVE.

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Какие налоги во время службы может не платить предприниматель

ФЛП, который проходит военную службу после мобилизации или по контракту, освобождается от уплаты единого налога, единого социального взноса за себя, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора с предпринимательской деятельности. Такое право защитник Украины будет иметь в период с первого числа месяца, когда он поступит на военную службу, до последнего числа месяца, когда уволится со службы. Льгота действует, даже если военнослужащий получает доход от предпринимательской деятельности. Отсутствие работников и прибыли — не является обязательным условием.

Когда нужно подавать заявление об освобождении от налогов

Мобилизованных ФЛП должны освобождать от налогов автоматически. Государственная налоговая служба получает информацию из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Если необходимых данных нет или налоговая их не получила, предприниматель может самостоятельно подать заявление и документы, которые подтверждают мобилизацию или заключение контракта. Начисления могут появляться в электронном кабинете даже после мобилизации предпринимателя — в таком случае следует обратиться в Государственную налоговую службу, чтобы суммы налогов проверили и отменили.

Налоги на землю и помещения

Участники боевых действий могут не уплачивать налог за земельные участки, предназначенные для:

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ведения личного сельского хозяйства (площадь не более двух гектаров);

строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (до 0,25 гектара в селах, до 0,15 гектара в поселках и до 0,1 гектара в городе);

индивидуального дачного строительства (до 0,1 гектара);

ведения садоводства (до 0,12 гектара);

строительства индивидуальных гаражей (0,01 гектара).

"Предельные площади применяются совокупно к участкам каждого вида использования, а не к каждому участку в отдельности", — объяснила адвокат.

Льгота не распространяется на земельные участки, предназначенные для магазина, офиса или мастерской. Арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности не отменяют. Автоматического освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество для участников боевых действий и мобилизованных нет, но местные советы могут устанавливать дополнительные льготы по этому налогу.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юриста Ольгу Губскую сообщал, что в случае утери временного удостоверения или военного билета старого образца восстанавливать их не нужно. Электронная выписка считается полноценным документом. Бумажные версии документов требуются только сотрудникам СБУ и разведывательных ведомств.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП писал, что во время ежегодного отпуска военные могут пройти медицинское обследование. Для этого потребуется направление от командования. Возвращаться на место службы для прохождения ВВК не нужно.