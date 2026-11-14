Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: facebook.com/80brigade

Мобілізованих підприємців звільняють від низки платежів, але для різних податків діють різні правила. Зокрема, мобілізація не є підставою для несплати земельного податку та податку на нерухоме майно.

Про це повідомила адвокат Дар'я Тарасенко, передає Новини.LIVE.

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Які податки під час служби може не сплачувати підприємець

ФОП, який проходить військову службу після мобілізації або за контрактом, звільняється сплати єдиного податку, єдиного соціального внеску за себе, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з підприємницької діяльності. Таке право захисник України матиме в період від першого числа місяця, коли долучиться до війська, до останнього числа місяця, коли звільниться зі служби. Пільга діє, навіть якщо військовий отримує підприємницький дохід. Відсутність працівників і прибутку — не є обов'язковою умовою.

Коли треба подавати заяву на звільнення від податків

Мобілізованих ФОПів мають звільняти від податків автоматично. Державна податкова служба отримує інформацію з Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Якщо потрібних даних немає або податкова їх не отримала, підприємець може самостійно подати заяву і документи, які підтверджують мобілізацію чи укладнення контракту. Нарахування можуть з'являтися в електронному кабінеті навіть після мобілізації підприємця — у такому разі варто звернутися до Державної податкової служби, щоб суми податків перевірили та скасували.

Податки на землю та приміщення

Учасники бойових дій можуть не сплачувати податок за земельні ділянки, які призначені для:

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ведення особистого селянського господарства (площа не більше двох гектарів);

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (до 0,25 гектара в селах, до 0,15 гектара в селищах і до 0,1 гектара в місті);

індивідуального дачного будівництва (до 0,1 гектара);

ведення садівництва (до 0,12 гектара);

будівництва індивідуальних гаражів (0,01 гектара).

"Граничні площі застосовуються сукупно до ділянок кожного виду використання, а не до кожної ділянки окремо", — пояснила адвокат.

Пільга не стосується земельних ділянок, які призначені для магазину, офісу чи майстерні. Орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності не скасовують. Автоматичного звільнення від сплати податку на нерухоме майно для учасників бойових дій і мобілізованих немає, але місцеві ради можуть встановлювати додаткові пільги з цього податку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юристку Ольгу Губську повідомляв, що в разі втрати тимчасового посвячення або військового квитка старого зразка відновлювати їх не треба. Електронний витяг вважається повноцінним документом. Паперові версії документів потрібні лише працівникам СБУ і розвідувальних відомств.

Також Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП писав, що під час щорічної відпустки військові можуть пройти медичний огляд. Для цього знадобиться направлення від командування. Повертатися на місце служби для проходження ВЛК не треба.