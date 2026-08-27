Разница между мобилизацией и контрактом: обзор условий службы в ВСУ

Военнослужащий ВСУ. Фото: 199-я ДШВ

Принудительная мобилизация лишает военнообязанного гражданина права выбора подразделения, тогда как контракт позволяет контролировать должность и получать существенные выплаты. В Украине, с учетом действующего законодательства, существует существенная разница между статусами военнослужащих, сроками службы и не только.

Об этом рассказал военный с позывным «Фриман» в блоге «Тактический лагерь», цитирует Новини.LIVE.

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В чём преимущества и недостатки контрактной службы и обычной мобилизации

Главным недостатком принудительного призыва через ТЦК и СП является полная потеря контроля над собственным распределением. После задержания сотрудниками ТЦК и полицией призывник направляется на базовую общевоенную подготовку, которая в настоящее время длится 45 дней. В дальнейшем человека назначают на должность без учета его пожеланий.

В зависимости от командования новобранец может получить должность водителя или инженера по сборке дронов, однако в случае нехватки кадров специалистов отправляют в пехоту. Эксперт привел пример, когда IT-специалистов массово распределяют на должности стрелков, хотя они могли бы приносить пользу в сфере медиа или программирования. В то же время автор подчеркнул, что при распределении должны учитываться и гражданские навыки.

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«Поэтому, если так случилось, что вы попали под принудительную мобилизацию, не будьте уверены — у вас нет стопроцентной гарантии того, что ваши навыки оценят правильно и по достоинству», — сообщил блогер.

В отличие от этого, контрактная служба дает возможность заранее выбрать бригаду, часть и конкретную должность, получив одобрение от командира.

Кроме того, у государства также есть другие правила финансирования таких бойцов. Согласно недавно принятому закону, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет может заключить договор на один год и получить в общей сложности 2 миллиона гривен выплат. Граждане старше 24 лет со званиями от солдата до старшего сержанта подписывают контракт на 3 года, а офицеры, начиная с младшего лейтенанта, — на 5 лет.

Всем контрактникам выплачивают единовременное вознаграждение за подписание договора в размере до 50 тысяч гривен, которые можно потратить на амуницию, ремонт автомобиля или личное оружие. Но при этом базовое денежное обеспечение остаётся одинаковым как для мобилизованных, так и для контрактников.

Несмотря на очевидные преимущества контракта, существуют существенные риски, о которых предупредил эксперт.

"Но и с контрактом тоже есть нюанс. Несмотря на то, что вы выбрали воинскую часть, выбрали подразделение и официально подписали контракт о том, что готовы служить в этом месте на конкретной должности, например, оператор FPV, это не гарантирует вам на 100%, что вас не переведут в боевое подразделение и не отправят в пехоту. Потому что такие полномочия у высшего командования есть. Также в отношении расторжения контракта. Контракт — это официальное соглашение с Вооружёнными силами Украины. И его действительно в некоторых случаях сложнее расторгнуть, чем человеку, который принудительно мобилизован", — пояснил он.

"Фриман" привел пример, когда военные, подписавшие трехлетние контракты в 2022 году, вынуждены служить четвертый год, поскольку государство не отпускает их до окончания войны.

Однако«Фриман» считает контракт лучшим вариантом из-за наличия выплат и возможности выбрать подразделение в начале службы, советует искать тыловые должности и быть на шаг впереди, вместо того чтобы ждать принудительной мобилизации на улице.

"Поэтому, если вы уже понимаете, что у вас, например, нет отсрочки, нет оснований не служить, нет таких возможностей, и вы понимаете, что вас в любой момент могут забрать на улице, то действительно лучше подписать контракт. Искать подразделение, искать должность. Не хотите боевую — ищите тыловую. Их тоже много. Но будьте осторожны, потому что с тыловой должности очень легко, как говорится, одним росчерком пера, вас могут перевести на боевую должность", — отметил блогер.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в случаях, когда семье военного сообщают, что он пропал без вести, сразу паниковать — не лучший вариант. Факт объявления военнослужащего в СЗЧ далеко не всегда свидетельствует об умышленном совершении правонарушения, поскольку это часто становится следствием штабной путаницы с документами, длительного пребывания в госпитале или даже пребывания в плену у противника. Куда обращаться для выяснения обстоятельств?

В то же время заключение контракта с военным вузом окончательно лишает 17-летних юношей возможности без последствий оставить учебу и вернуться к гражданскому статусу. Даже один день обучения в статусе курсанта имеет значение, поскольку в случае отчисления по собственному желанию или из-за нежелания учиться такой студент подлежит немедленному призыву в армию.