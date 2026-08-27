Різниця між мобілізацією та контрактом: огляд умов служби в ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 199 ДШВ

Примусова мобілізація позбавляє військовозобов'язаного громадянина права вибору підрозділу, тоді як контракт дозволяє контролювати посаду та отримати суттєві виплати. В Україні з огляду на сучасне законодавство є суттєва різниця між статусами військових, термінами служби й не тільки.

Про це розповів військовий з позивним "Фріман" у блозі "Тактичний табір", цитує Новини.LIVE.

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У чому переваги та недоліки контрактної служби та звичайної мобілізації

Головним недоліком примусового призову через ТЦК та СП є повна втрата контролю над власним розподілом. Після затримання працівниками ТЦК та поліцією призовник направляється на базову загальновійськову підготовку, яка нині триває 45 днів. Надалі людину призначають на посаду без урахування її побажань.

Залежно від командування, новобранець може отримати місце водія чи інженера зі збирання дронів, однак за умови браку кадрів спеціалістів відправляють у піхоту. Експерт навів приклад, коли IT-фахівців масово розподіляють на посадах стрільців, хоча могли б приносити користь у медіа чи програмуванні. Водночас автор наголосив, що пріоритети при розподілі мають враховувати й цивільні навички.

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"Тому якщо так трапилося, що ви попали під примусову мобілізацію, то не будьте впевнені, і у вас немає стовідсоткової гарантії на те, що ваші навички оцінять правильно і оцінять гідно", — повідомив блогер.

На противагу цьому, контрактна служба дає можливість заздалегідь обрати бригаду, частину та конкретну посаду, отримавши відношення від командира.

Окрім того, держава також має інші правила фінансування таких бійців. Відповідно до нещодавно ухваленого закону, молодь віком від 18 до 24 років може укласти угоду на один рік і отримати загалом 2 мільйони гривень виплат. Громадяни старше 24 років зі званнями від солдата до старшого сержанта підписують контракт на 3 роки, а офіцери, починаючи від молодшого лейтенанта, — на 5 років.

Усім контрактникам виплачують одноразову винагороду за підписання угоди в розмірі до 50 тисяч гривень, які можна витратити на амуніцію, ремонт авто чи власну зброю. Але при цьому базове грошове забезпечення залишається однаковим як для мобілізованих, так і для контрактників.

Попри очевидні переваги контракту, існують суттєві ризики, про які попередив експерт.

"Але і з контрактом також є нюанс. Попри те, що ви обрали військову частину, обрали підрозділ і офіційно підписали контракт, що готові служити в цьому місці на конкретній посаді, наприклад, оператор FPV, це не гарантує вам на 100%, що вас не переведуть в бойовий підрозділ і не відправлять в піхоту. Тому що такі повноваження у вищого командування є. Також стосовно припинення контракту. Контракт – це офіційна угода зі Збройними силами України. І її дійсно в деяких випадках важче розірвати, ніж людині, яка примусово мобілізована", — пояснив він.

"Фріман" розповів приклад, коли військові, які підписали трирічні контракти у 2022 році, змушені служити четвертий рік, оскільки держава не відпускає їх до завершення війни.

Проте "Фріман" вважає контракт кращим варіантом через наявність виплат та можливість обрати підрозділ на старті служби, радить шукати тилові посади і бути на крок попереду замість очікування примусової мобілізації на вулиці.

"Тому якщо ви вже розумієте, що у вас, наприклад, немає відстрочки, немає повноважень не служити, немає таких можливостей, і ви розумієте, що вас в будь-який момент можуть схопити на вулиці, то дійсно краще підписувати контракт. Шукати підрозділ, шукати посаду. Не хочете бойову – шукайте тилову. Їх також велика кількість. Але будьте обачні, тому що з тилової посади дуже легко, як то кажуть, одним змахом пера, вас можуть перевести на бойову посаду", — зауважив блогер.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що у випадках, коли родині військового кажуть, що він пішов СЗЧ, панікувати одразу — не найкращий варіант. Факт оголошення військовослужбовця в СЗЧ далеко не завжди свідчить про умисне скоєння правопорушення, оскільки це часто стає наслідком штабної плутанини з паперами, тривалого перебування в госпіталі чи навіть ворожого полону. Куди звертатися для уточнення обставин?

Водночас укладання контракту з військовим вишем остаточно анулює для 17-річних юнаків можливість без наслідків залишити навчання та повернутися до цивільного статусу. Навіть доба навчання у статусі курсанта має значення, бо у разі відрахування за власним бажанням чи через небажання вчитися такий студент підлягає негайному призову до війська.