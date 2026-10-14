Дает ли беременность супруги право на отсрочку или освобождение от военной службы

Отсрочка и беременность. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мобилизация мужчины, жена которого находится на последних неделях беременности вторым ребенком, является вполне законной. В то же время действующим законодательством не предусмотрена отсрочка для мужчин, чьи жены беременны. Но если возникает необходимость в оказании помощи женщине, то возможность вернуться домой все же есть, и для этого нужно оформить соответствующий рапорт.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Изменение правового статуса после задержания ТЦК

Когда мужчину останавливают на улице представители территориального центра комплектования и почти сразу отправляют в учебный центр, его юридический статус меняется. С момента зачисления в списки личного состава воинской части он официально становится военнослужащим.

Поэтому в дальнейшем вопросы его пребывания в армии регулируются нормами Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В частности, возможность возвращения домой определяется исключительно статьёй 26 этого закона, которая регламентирует основания для демобилизации.

Почему беременность супруги не спасает от призыва

Ожидание ребенка не может остановить процесс мобилизации. Юрист Юрий Айвазян обратил внимание, что сама по себе беременность женщины, даже если до родов осталось всего две недели, не дает мужу права на отсрочку или освобождение от службы в армии.

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Наличие в семье еще одного старшего ребенка также не меняет ситуацию. Действующее украинское законодательство просто не содержит юридических норм, которые позволяли бы покинуть воинскую часть на основании ухода за беременной женой при таких обстоятельствах.

Как военнослужащему получить отпуск по родам

В то же время закон гарантирует военнослужащему право на короткий перерыв для поддержки семьи. Сразу после появления младенца на свет женщине необходимо оперативно оформить медицинское свидетельство о рождении или соответствующую справку из роддома.

Получив копию этого документа, военнослужащий должен написать рапорт на имя командира своего учебного центра или подразделения. В обращении необходимо указать просьбу предоставить отпуск по семейным обстоятельствам в связи с рождением ребенка. После этого командование должно отпустить военнослужащего домой на 10 дней, чтобы он смог помочь жене с новорожденным малышом.

Новини.LIVE ранее писали, что юристы объяснили, почему переоформление отсрочки несет угрозу внезапного призыва в армию. В этот переходный период вручение мобилизационного распоряжения происходит вполне законно.

Что касается отсрочки для родителей троих и более несовершеннолетних детей, то она гарантирована как мужчинам, так и женщинам, однако не действует автоматически. Для получения отцовства требуется полный пакет документов, которые должны подтвердить именно факт содержания, а любая задолженность по уплате алиментов автоматически блокирует предоставление этого статуса.