Чи дає вагітність дружини право на відстрочку або звільнення з армії

Відстрочка та вагітність. Фото: колаж Новини.LIVE

Мобілізація чоловіка, дружина якого перебуває на останніх тижнях вагітності другою дитиною, є цілком законною. Водночас чинним законодавством не передбачена відстрочка для чоловіків вагітних дружин. Але якщо виникає потреба у наданні допомоги жінці, то варіант потрапити додому все-таки є і для цього треба оформити відповідний рапорт.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Зміна правового статусу після затримання ТЦК

Коли чоловіка зупиняють на вулиці представники територіального центру комплектування і майже одразу відправляють до навчального центру, його юридичний статус змінюється. З моменту зарахування до списків особового складу військової частини він офіційно стає військовослужбовцем.

Тож надалі питання його перебування у війську регулюються нормами Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Зокрема, можливість повернення додому визначається виключно статтею 26 цього закону, яка регламентує підстави для демобілізації.

Чому вагітність дружини не рятує від призову

Очікування немовляти не може зупинити процес мобілізації. Юрист Юрій Айвазян звернув увагу, що сама по собі вагітність жінки, навіть якщо до пологів залишається всього два тижні, не дає чоловіку права на відстрочку або звільнення з армії.

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Наявність у сім'ї ще однієї старшої дитини також не змінює ситуацію. Чинне українське законодавство просто не містить юридичних норм, які б дозволяли залишити військову частину на підставі догляду за вагітною дружиною за таких обставин.

Як військовому отримати відпустку на пологи

Водночас закон гарантує військовослужбовцю право на коротку перерву для підтримки родини. Одразу після появи немовляти на світ жінці необхідно оперативно оформити медичне свідоцтво про народження або відповідну довідку з пологового будинку.

Отримавши копію цього документа, боєць має написати рапорт на ім'я командира свого навчального центру чи підрозділу. У зверненні необхідно вказати прохання надати відпустку за сімейними обставинами у зв'язку з народженням дитини. Після цього командування повинно відпустити військового додому на 10 днів, щоб він зміг допомогти дружині з новонародженим малюком.

Новини.LIVE писали раніше, що юристи пояснили чому переоформлення бронювання на відстрочку несе загрозу раптового призову до армії. У цей перехідний період вручення мобілізаційного розпорядження відбувається цілком законно.

Щодо відстрочки для батьків трьох і більше неповнолітніх дітей, то вона гарантована як чоловікам, так і жінкам, проте не діє автоматично. Батьківство вимагає повного пакета документів, які мають довести саме факт утримання, а будь-яка заборгованість зі сплати аліментів автоматично блокує надання цього статусу.