Мобилизация ограниченно годных: какова позиция Верховного Суда

Мобилизация граждан Украины. Фото: "АрміяInform"

Граждане до 25 лет находятся в статусе призывников, а не военнообязанных. Существует лишь одно исключение, это бывшие ограниченно годные. Их признали военнообязанными независимо от возраста, и даже Верховный Суд разрешил их мобилизовать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация с 25 лет и исключение

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Этот процесс стартовал 24 февраля 2022 года и с того времени неоднократно продлевался до сегодняшнего дня.

Мобилизация в Украине касается военнообязанного населения. Это те граждане на воинском учете, которым исполнилось 25 лет.

Но существует одна категория, в отношении которой общий возрастной ценз не работает. Это бывшие ограниченно годные граждане.

Верховный Суд об ограниченно годных

Категория "ограниченно годные" существовала в системе воинского учета до полномасштабной войны. А во время действия военного положения ее отменили.

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы, даже не достигнув 25-летнего возраста. Это стало возможно потому, что их признали военнообязанными даже в таком возрасте, а не призывниками, как их сверстников.

Такую позицию поддержал даже Верховный Суд Украины. Юрист Владислав Дерий отметил: "Верховный Суд отметил, что возрастной критерий в 25 лет применяется только к призывникам, а не к военнообязанным в запасе, и такие лица подлежат мобилизации, независимо от того, что на момент призыва им не исполнилось 25 лет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда работодатель имеет право на бронирование ограниченно годных.

Предприятия, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право бронировать от призыва своих работников. Это право касается даже тех сотрудников, которые имели отмененный ныне статус "ограниченно годный". Пригодность к военной службе никоим образом не влияет на процесс бронирования.

Во время обучения в университете студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается и бывших ограниченно годных. Но существует период, когда такие граждане теряют отсрочку и могут быть мобилизованы.

Во время обучения в университете студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается и бывших ограниченно годных. Но существует период, когда такие граждане теряют отсрочку и могут быть мобилизованы.