Мобілізація обмежено придатних: якою є позиція Верховного Суду

Громадяни до 25 років перебувають у статусі призовників, а не військовозобов’язаних. Існує лише один виняток, це колишні обмежено придатні. Їх визнали військовозобов’язаними незалежно від віку, і навіть Верховний Суд дозволив їх мобілізувати.

Мобілізація з 25 років і виняток

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Цей процес стартував 24 лютого 2022 року і з того часу неодноразово продовжувався до сьогоднішнього дня.

Мобілізація в Україні стосується військовозобов’язаного населення. Це ті громадяни на військовому обліку, яким виповнилося 25 років.

Але існує одна категорія, щодо якої загальний віковий ценз не працює. Це колишні обмежено придатні громадяни.

Верховний Суд про обмежено придатних

Категорія "обмежено придатні" існувала у системі військового обліку до повномасштабної війни. А під час дії воєнного стану її скасували.

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані, навіть не досягнувши 25-річного віку. Це стало можливо тому, що їх визнали військовозобов’язаними навіть у такому віці, а не призовниками, як їхніх однолітків.

Таку позицію підтримав навіть Верховний Суд України. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Верховний Суд наголосив, що віковий критерій у 25 років застосовується лише до призовників, а не до військовозобов’язаних у запасі, і такі особи підлягають мобілізації, незалежно від того, що на момент призову їм не виповнилось 25 років".

Підприємства, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право бронювати від призову своїх працівників.

Підприємства, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право бронювати від призову своїх працівників. Це право стосується навіть тих співробітників, які мали скасований нині статус "обмежено придатний". Придатність до військової служби жодним чином не впливає процес бронювання.

Під час навчання в університеті студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

Під час навчання в університеті студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і колишніх обмежено придатних. Але існує період, коли такі громадяни втрачають відстрочку і можуть бути мобілізовані.