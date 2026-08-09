Мобилизация по-новому: ТЦК сможет получить данные о мужчинах

Военный билет, сотрудники ТЦК садятся в автомобиль. Фото: Ровенская ОВА, sud.ua. Коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине готовятся изменения в системе воинского учета, связанные с передачей налоговых данных в Министерство обороны. Государственная налоговая служба должна единоразово передать сведения о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет, информация о которых подлежит внесению в воинский реестр. Адвокаты объяснили, как эти данные могут помочь актуализировать информацию о военнообязанных и выявить тех, кто ранее не состоял на учете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления адвокатов в комментарии ТСН.ua.

ТЦК получат новые данные о военнообязанных

Кабинет Министров постановлением № 981 поручил Государственной налоговой службе осуществить разовую передачу Министерству обороны данных о всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сведения о которых подлежат внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

По словам адвокатов, специализирующихся, в частности, на мобилизационном законодательстве, Минобороны и территориальные центры комплектования могут получить идентификационные номера мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Новые сведения могут быть использованы для сравнения с информацией, которая уже содержится в государственных реестрах.

Зачем ТЦК нужны налоговые данные

Адвокат Марина Бекало обратила внимание на то, что информация о военнообязанных в различных государственных реестрах может быть неактуальной. По ее мнению, получение дополнительных данных от налоговиков может помочь Минобороны и ТЦК актуализировать сведения о гражданах.

"Дело в том, что сведения, содержащиеся в Демографическом реестре, не всегда актуальны", — говорит Марина Бекало.

Адвокат пояснила, что налоговая служба может располагать дополнительной информацией о гражданах, в частности о физических лицах-предпринимателях. Она считает, что с помощью налогового номера можно будет установить актуальное место регистрации человека и сопоставить эти сведения с данными, которые уже есть в ТЦК.

"Минобороны и, в частности, ТЦК иногда располагают устаревшими данными о военнообязанных. Я анализировала ситуацию и, на мой взгляд, ответом на вопрос о том, зачем Министерству обороны знать налоговый номер лица, является то, что так можно узнать о месте регистрации. У налоговиков больше информации, и это касается в большей степени индивидуальных предпринимателей, чем наемных работников. Что касается наемных военнообязанных мужчин, работодатель обязан передавать необходимые сведения. А индивидуальные предприниматели ведут свою деятельность по месту регистрации. Я считаю, что это нововведение открывает больше возможностей для поиска индивидуальных предпринимателей. В ТЦК и СП поступит больше сведений о военнообязанных. Имеющаяся и новая информация будет сверена, и по актуальному адресу может быть отправлена повестка. Если лицо находится в розыске, то полиции передают эти данные для дальнейшего задержания", — отметила юрист.

Таким образом, по оценке адвоката, после сопоставления старых и новых сведений ТЦК могут получить более актуальную информацию о месте регистрации военнообязанных. Если человек уже находится в розыске, по ее словам, соответствующие данные могут быть переданы полиции.

Как эти изменения могут коснуться украинцев за рубежом

Отдельно Марина Бекало обратила внимание на украинских мужчин, находящихся за пределами Украины. По ее мнению, новые возможности для обмена и сопоставления информации могут помочь установить местонахождение отдельных граждан за рубежом.

"Сейчас многие мужчины обращаются за консульскими услугами, с вопросами, связанными с паспортом. Нововведение дает больше возможностей узнать, где находится мужчина. Зачем это нужно? Физически и с юридической точки зрения доставить мужчину против его воли из-за границы на сегодняшний день невозможно. При желании ТЦК сможет узнать, где именно находится конкретный украинец за рубежом. Стоит отметить, что когда украинец обращается в консульство, он, помимо прочего, обязан сообщить о своей регистрации в стране пребывания. По новым правилам посольства могут передать эту информацию в Минобороны", — говорит она.

В то же время адвокат подчеркнула, что физически и юридически доставить мужчину из-за границы против его воли пока невозможно. Речь идет, по её словам, о возможности получения дополнительной информации о месте пребывания гражданина.

Что будет с мужчинами без налогового номера

Действующее законодательство допускает ситуации, когда у человека нет идентификационного кода, в частности из-за собственных религиозных убеждений. По словам Марины Бекало, таких граждан немного, однако отсутствие налогового номера не означает, что личность невозможно идентифицировать.

Адвокат привела пример из своей практики, когда отсутствие идентификационного кода повлияло на возможность проведения мобилизационных мероприятий.

"Таких людей немного, например, я из собственной практики знаю одного такого мужчину, ему еще не исполнилось 30 лет. Когда его задержали представители ТЦК, то не смогли провести мобилизационные мероприятия, поскольку у него не было идентификационного кода", — рассказала нам Марина Бекало.

По её словам, в документах человека, отказавшегося от налогового номера по религиозным причинам, содержится соответствующая отметка. В то же время информация о таких гражданах также имеется у налоговиков, а личность можно установить по другим данным.

"Это не мешает такому человеку, например, открыть индивидуального предпринимателя. В таком случае в документах будет отметка о том, что по религиозным причинам такой код отсутствует. Эти сведения также имеются у налоговиков. Это не мешает идентифицировать личность по другим признакам и разыскать в случае необходимости", — резюмировала адвокат.

Кого могут дополнительно поставить на воинский учет

В свою очередь, адвокат Андрей Межирицкий считает, что сопоставление данных налоговой службы с информацией военного реестра может позволить выявить часть военнообязанных, которые ранее не состояли на учете.

По его словам, после сопоставления сведений из различных реестров в систему "Оберіг" могут быть добавлены определенное количество новых лиц. Отдельных граждан, как отмечает адвокат, могут объявить в розыск.

"С помощью этого нововведения будет выявлен тот остаток военнообязанных, который не состоял на учете. И их поставят на учет. Сейчас существует норма, согласно которой лицо ставится на учет автоматически при наличии информации о нем в ТЦК. Считается, что реестр налоговой службы является наиболее полным, хотя я лично считаю, что наиболее полным является реестр избирателей, который уже давно обработан. Поэтому будет проведено сопоставление информации, содержащейся в "Оберіге", и информации, полученной от налоговиков. То есть определенное количество лиц будет добавлено в "Оберіг", их могут объявить в розыск", — пояснил адвокат.

Отдельно Андрей Межирицкий прокомментировал ситуацию с гражданами, не имеющими идентификационного кода. По его словам, многие люди отказывались от него через суды еще в середине 2000-х годов, в основном это были пожилые люди. В то же время информация о таких гражданах также может храниться в государственных органах по другим идентификаторам.

"В середине нулевых годов наблюдалось такое явление, когда многие люди — сотни тысяч — отказывались от этого кода через суд. В основном это были пожилые люди. Думаю, что сейчас таких людей не очень много. Но информация о них тоже есть, только там указан номер паспорта. Я думаю, что эта информация также будет передаваться", — говорит Андрей Межирицкий.

Новини.LIVE сообщали, что около двух миллионов военнообязанных в Украине, по словам народного депутата Александра Федиенко, не состоят на воинском учете. Он отметил, что сначала государство должно выявить этих людей и актуализировать данные, а уже потом оценивать реальный мобилизационный ресурс. В то же время масштабных изменений в законодательство о мобилизации пока не готовят, а правила отсрочки для многодетных родителей в ближайшее время менять не планируют.

Новини.LIVE также сообщали, что родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей и имеющие отсрочку от мобилизации, могут выезжать за границу без детей. Для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорт, электронный ВОД с отсрочкой и документы, подтверждающие право на неё. Обязательное присутствие ребёнка при выезде законодательством не предусмотрено.