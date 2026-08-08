Ребёнок в машине родителей и штамп в документах. Фото: коллаж Новини.LIVE, Pexels, ГПСУ

Законодательство Украины разрешает родителям, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетних детей и имеющим отсрочку от службы, пересекать государственную границу самостоятельно без обязательного выезда вместе с детьми. Условия осуществления такого выезда в период военного положения регламентированы постановлением правительства и требуют предоставления четкого перечня подтверждающих документов, включая электронный ВОД.

Об этом говорится в статье "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

Может ли отец-одиночка выехать за границу без ребенка

Кабинет Министров Украины постановлением № 57 утвердил Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, где подпункт 2-6 гарантирует право на выезд родителям, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетних детей.

Действующая нормативная база не обязывает мужчину пересекать пограничные пункты пропуска исключительно в сопровождении сына или дочери, поэтому наличие детей непосредственно во время выезда не является обязательным условием.

В целом в период действия военного положения выезд мужчин призывного возраста существенно ограничен, однако оформленная в соответствии со всеми требованиями отсрочка от мобилизации одновременно дает право не быть призванным и открывает возможность для легального пересечения границы.

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Юристы обращают внимание, что основанием для получения такого статуса может служить, в частности, смерть матери ребенка или другие определенные законом обстоятельства самостоятельного воспитания.

Чтобы воспользоваться этим правом при пограничном контроле, гражданину необходимо предъявить действительный загранпаспорт, электронный военно-учетный документ (е-ВОД) с зафиксированной информацией о предоставленной отсрочке, а также надлежащим образом оформленные документы, официально подтверждающие право на отсрочку. При наличии этого пакета документов пограничные службы не имеют оснований требовать обязательного присутствия несовершеннолетних при выезде отца.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, параллельно с решением текущих задач в сфере безопасности правительство продолжает оптимизировать мобилизационные процедуры, утвердив постановлением № 978 от 29 июля обновленный порядок оформления отсрочек от призыва. Ключевыми нововведениями стали механизм переоформления статуса без потери уже действующей отсрочки, измененные сроки рассмотрения заявлений, а также более четкие правила для забронированных работников.

Одновременно произошло общее упрощение бюрократических процедур, в частности для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей с инвалидностью. Для этой категории процесс автоматического продления отсрочки стал значительно быстрее благодаря улучшенному взаимодействию государственных реестров, которые отныне сверяют информацию по последнему выданному свидетельству о рождении ребенка, что позволяет системе оперативно находить необходимые данные и самостоятельно исправлять возможные несоответствия в документах.