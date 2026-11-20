Мобилизационные мероприятия. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК и СП

В Украине не планируют менять возрастные ограничения для мобилизации: в настоящее время на военную службу могут призывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время граждан в возрасте от 50 лет привлекают менее активно, но для этой категории не предусмотрено автоматическое освобождение от призыва. Окончательное решение зависит от потребностей вооруженных сил и способности человека выполнять соответствующие задачи.

Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Изменят ли мобилизационный возраст

Верховная Рада пока не рассматривает законодательных инициатив по повышению или снижению мобилизационного возраста. Действующие правила остаются неизменными: мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

"На данный момент никаких законодательных предложений или инициатив по увеличению или снижению мобилизационного возраста военнообязанных граждан Украины нет. Стандартный диапазон остается неизменным — 25–60 лет", — сказал Вениславский.

Кого призывают после 50 лет

Депутат пояснил, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет сейчас мобилизуют менее активно. Это связано с тем, что не все они могут эффективно выполнять задачи, предполагающие боевую службу. В то же время возраст старше 50 лет не гарантирует освобождения от мобилизации. Законодательство позволяет призывать военнообязанных до 60 лет, поэтому рассчитывать на то, что после 50 или 55 лет повестка не придет, не стоит.

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"Поэтому надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют, не стоит", — подчеркнул Вениславский.

По его словам, Генеральный штаб, Министерство обороны и главнокомандующий ВСУ ориентируются на привлечение людей, способных выполнять необходимые военные задачи. Поэтому менее активный призыв мужчин старшего возраста не означает, что от их мобилизации полностью отказались.

Могут ли снизить призывной возраст

Также Федор Вениславский отметил, что парламентский комитет даже не рассматривает идеи о снижении мобилизационного возраста. По его мнению, соответствующие предложения вряд ли получили бы достаточную поддержку в Верховной Раде.

"Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы", — добавил народный депутат.

Он пояснил, что принятие таких решений в парламенте — сложный процесс. В частности, этому мешают политические дискуссии о мобилизации и основаниях для получения отсрочки от призыва.

Как сообщали Новини.LIVE, военно-учетные данные граждан хранятся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Проверить свой статус в реестре можно несколькими способами. Услуга доступна не только в ТЦК и СП, но и онлайн.

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