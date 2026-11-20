Мобілізаційні заходи. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

В Україні не планують змінювати вікові межі мобілізації: нині на військову службу можуть призивати чоловіків від 25 до 60 років. Водночас громадян віком від 50 років залучають менш активно, але ця категорія не має автоматичного звільнення від призову. Остаточне рішення залежить від потреб війська та здатності людини виконувати відповідні завдання.

Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Чи змінять мобілізаційний вік

Верховна Рада наразі не розглядає законодавчих ініціатив щодо підвищення або зниження мобілізаційного віку. Чинні правила залишаються незмінними: мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років.

"Наразі жодних законодавчих пропозицій чи ініціатив щодо збільшення чи зниження мобілізаційного віку військовозобов'язаних громадян України немає. Стандартний діапазон залишається незмінним — 25-60 років", — сказав Веніславський.

Кого призивають після 50 років

Депутат пояснив, що чоловіків віком від 50 до 60 років зараз мобілізують менш активно. Це пов'язано з тим, що не всі вони можуть ефективно виконувати завдання, які передбачають бойову службу. Водночас вік понад 50 років не гарантує звільнення від мобілізації. Законодавство дозволяє призивати військовозобов'язаних до 60 років, тому розраховувати на те, що після 50 чи 55 років повістка не надійде, не варто.

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"Тому сподіватися, що у 50 чи 55 років громадянина України не мобілізують, не варто", — наголосив Веніславський.

За його словами, Генеральний штаб, Міністерство оборони та головнокомандувач ЗСУ орієнтуються на залучення людей, які здатні виконувати необхідні військові завдання. Тому менш активний призов чоловіків старшого віку не означає, що від їхньої мобілізації повністю відмовилися.

Чи можуть знизити вік призову

Також Федір Веніславський зазначив, що парламентський комітет не розглядає навіть ідей щодо зниження мобілізаційного віку. На його думку, відповідні пропозиції навряд чи отримали б достатню підтримку у Верховній Раді.

"Думаю, навіть якби з'явилися ініціативи знизити його з 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б", — додав народний депутат.

Він пояснив, що ухвалення таких рішень у парламенті є складним процесом. Зокрема, цьому заважають політичні дискусії щодо мобілізації та підстав для отримання відстрочки від призову.

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