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Мобилизация преподавателей: есть ли автоматическая отсрочка

Ua ru
1 октября 2026 12:20
Мобилизация преподавателей университетов и колледжей в Украине в 2026 году
Ученый совет. Фото: ЗУНУ

Украинские преподаватели высших и профессиональных учебных заведений не имеют автоматической отсрочки. Их призыв осуществляется в соответствии со стандартными правилами. Освобождение от мобилизации действует только при наличии официальной броньи, семейных обстоятельств или заключения медкомиссии о негодности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Призыв работников образования по общим правилам

Работа в учреждениях высшего, профессионального или предвысшего образования не является безусловной гарантией от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Сама по себе педагогическая деятельность не входит в перечень категорий, обеспечивающих автоматическое освобождение от мобилизации. Если у преподавателя нет других законных оснований для отсрочки, его будут призывать по стандартным правилам наравне с другими гражданами.

Как работает механизм бронирования преподавателей

Вместе с тем государство оставляет возможность сохранить кадры, без которых функционирование учреждений будет полностью парализовано. Университеты и колледжи имеют право забронировать своих сотрудников в соответствии с соответствующими требованиями постановления Кабинета Министров.

Под защиту попадают те специалисты, которые занимают критически важные должности или выполняют абсолютно уникальные или незаменимые функции в административной или учебной работе учреждения.

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Чаще всего в списки на бронирование включают научно-педагогических работников, обеспечивающих ключевые программы, или же преподавателей редких дисциплин и специальностей. Также это касается персонала, привлеченного к стратегическим образовательным проектам, выполнению государственного заказа, а также тех работников, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры и критически важных процессов учебного заведения. Утверждение этих списков и окончательное принятие решения о бронировании полностью лежит на Министерстве обороны Украины.

Может ли преподаватель подать заявление на отсрочку не в связи со своей профессиональной деятельностью

Помимо служебной отсрочки, работники образования сохраняют право на отсрочку в связи с общими жизненными обстоятельствами. Защита от мобилизации распространяется на преподавателей, которые являются единственными кормильцами в семье, содержат троих или более детей, а также имеют официальный статус опекуна или попечителя.

Освобождение от службы гарантируется и тем педагогам, которые осуществляют уход за родственником, нуждающимся в постоянной опеке, или за лицом с инвалидностью.

Важным фактором остается и состояние здоровья самого военнообязанного. Если военно-медицинская комиссия (ВМК) подтверждает инвалидность или устанавливает временную негодность к военной службе, такой преподаватель получает законную отсрочку или полностью признается негодовым к призыву.

Новини.LIVE писали, что педагогам разрешили оформлять отсрочку онлайн в приложении "Резерв+". Однако пока статус о преподавательской деятельности не будет должным образом внесен в реестр, риск мобилизации по-прежнему будет высоким.

Также бывают случаи, когда ТЦК и СП неправомерно отказывают в предоставлении отсрочки, хотя основания для этого в норме и гражданин имеет на неё право. Юрист дал совет, как обжаловать такое решение.

военный учет мобилизация Университет отсрочка преподаватели
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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