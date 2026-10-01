Мобілізація викладачів університетів та коледжів в Україні 2026

Вчена рада. Фото: ЗУНУ

Українські викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти не мають автоматичної відстрочки. Їхній призов відбувається за стандартними правилами. Захист від мобілізації діє лише за наявності офіційного бронювання, сімейних обставин або висновку медкомісії про непридатність.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Призов освітян за загальними правилами

Робота в закладах вищої, професійної або фахової передвищої освіти не є безумовною гарантією від призову до лав Збройних сил України. Сама по собі педагогічна діяльність не належить до переліку категорій, які забезпечують автоматичне звільнення від мобілізації. Якщо викладач не має інших законних підстав для відстрочки, його призиватимуть за стандартними правилами на рівні з іншими громадянами.

Як працює механізм бронювання викладачів

Разом з тим держава залишає можливість зберегти кадри, без яких функціонування установ буде повністю паралізовано. Університети та коледжі мають право забронювати своїх працівників згідно з відповідними вимогами постанови Кабінету Міністрів.

Під захист потрапляють ті фахівці, які обіймають критично важливі посади або виконують абсолютно унікальні чи незамінні функції в адміністративній або навчальній роботі закладу.

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Найчастіше до списків на бронювання включають науково-педагогічних працівників, що забезпечують ключові програми, або ж викладачів рідкісних дисциплін та спеціальностей. Також це стосується персоналу, залученого до стратегічних освітніх проєктів, виконання державного замовлення, та тих працівників, які підтримують життєдіяльність інфраструктури і критичних процесів закладу освіти. Затвердження цих списків та остаточне ухвалення рішення щодо броні повністю лежить на Міністерстві оборони України.

Чи може викладач податися на відстрочку не через свою діяльність

Окрім робочого бронювання, освітяни зберігають право на відстрочку через загальні життєві обставини. Захист від мобілізації поширюється на викладачів, які є єдиними годувальниками в родині, утримують трьох або більше дітей, а також мають офіційний статус опікуна чи піклувальника.

Звільнення від служби гарантується і тим педагогам, які здійснюють догляд за родичем, що потребує постійної опіки, або за особою з інвалідністю.

Вагомим фактором залишається і стан здоров'я самого військовозобов'язаного. Якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) підтверджує інвалідність або встановлює тимчасову непридатність до військової служби, такий викладач отримує законну відстрочку або повністю визнається непридатним для призову.

Новини.LIVE писали, що освітянам дозволили оформлювати відстрочку онлайн у застосунку "Резерв+". Та доки статус про викладацьку діяльність не буде внесено належним чином до реєстру, ризик мобілізації все ще буде високим.

Також трапляються випадки, коли ТЦК та СП неправомірно відмовляє у наданні відстрочки, хоча підстави для цього в нормі й громадянин має на неї право. Юрист дав пораду, як оскаржувати таке рішення.