Мужчина на медицинском осмотре в больнице. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине военнообязанных с некоторыми хроническими заболеваниями могут мобилизовать даже при наличии подтвержденного диагноза. Решающее значение имеет не сама болезнь, а степень нарушения функций организма. В зависимости от состояния здоровья человека могут признать годным к службе или направить в подразделения обеспечения.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на "24 Канал".

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Хронические заболевания, при которых проводится мобилизация

По информации 24 Канала, военно-медицинская комиссия определяет годность к службе индивидуально, учитывая диагноз, течение заболевания и нарушения функций организма. Мобилизация возможна при таких состояниях, как гипертоническая болезнь I и II стадий, отдельные формы бронхиальной астмы, хронические вирусные гепатиты без значительных нарушений функций, а также ограниченные формы псориаза и экземы. Годовыми к службе могут быть признаны даже люди с ВИЧ при бессимптомном или стабильном течении заболевания и сохраненной иммунной функции. Это касается и отдельных случаев эпилепсии с редкими приступами, лёгких психических расстройств в стадии выздоровления и лёгких интеллектуальных нарушений.

Служба в подразделениях обеспечения

К службе в логистических, охранных подразделениях, подразделениях связи, учебных центрах, ТЦК и СП могут привлекаться военнообязанные после радикального лечения некоторых онкологических заболеваний. Это также касается отдельных новообразований в устойчивой ремиссии и медленно прогрессирующих заболеваний кроветворной системы. Решение зависит от результатов медицинского осмотра.

Нарушения зрения и слуха

ВЛК может признать годными людей с близорукостью или дальнозоркостью в пределах от 3 до 12 диоптрий, а также с отдельными формами астигматизма. Мобилизация возможна и при умеренных нарушениях слуха, некоторых анатомических пороках век, заикании средней степени и потере десяти или более зубов на одной челюсти, если это состояние компенсировано съемными протезами.

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Напомним, ранее в Минобороны пояснили, сколько действует заключение ВЛК во время военного положения. Решение о годности к военной службе остается в силе в течение года. Если за это время человек перенес операцию или у него обнаружили тяжелое заболевание, он может инициировать повторный медосмотр раньше срока.

Также юрист разъяснил порядок увольнения военнослужащих, которых ВЛК признала негодящими к службе. По его словам, отсутствие в справке о болезни формулировки об исключении из воинского учета не меняет заключения комиссии. Если ВЛК установила полную негодность, военнослужащего должны уволить по состоянию здоровья. Перевод такого человека в запас вместо увольнения юрист назвал незаконным. Адвокат рассказал, как военнослужащие могут добиться повторного осмотра ВЛК. По его словам, для направления через командование сначала требуется медицинский осмотр в учреждении здравоохранения.