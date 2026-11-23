Чоловік на медогляді в лікарні. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні військовозобов'язаних із деякими хронічними захворюваннями можуть мобілізувати навіть за наявності підтвердженого діагнозу. Вирішальне значення має не сама хвороба, а ступінь порушення функцій організму. Залежно від стану здоров'я людину можуть визнати придатною до служби або направити до підрозділів забезпечення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

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Хронічні хвороби з якими мобілізують

За інформацією 24 Каналу, військово-лікарська комісія визначає придатність до служби індивідуально, враховуючи діагноз, перебіг захворювання та порушення функцій організму. Мобілізація можлива за таких станів, як гіпертонічна хвороба І та ІІ стадій, окремі форми бронхіальної астми, хронічні вірусні гепатити без значних порушень функцій, а також обмежені форми псоріазу й екземи. Придатними можуть навіть визнати людей із ВІЛ за безсимптомного або стабільного перебігу захворювання та збереженої імунної функції. Це стосується й окремих випадків епілепсії з нечастими нападами, легких психічних розладів у стадії одужання та легких інтелектуальних порушень.

Служба у підрозділах забезпечення

До служби в логістичних, охоронних підрозділах, підрозділах зв'язку, навчальних центрах і ТЦК та СП можуть залучати військовозобов'язаних після радикального лікування деяких онкологічних захворювань. Це також стосується окремих новоутворень у стійкій ремісії та повільно прогресуючих захворювань кровотворної системи. Рішення залежить від результатів медичного огляду.

Порушення зору та слуху

ВЛК може визнати придатними людей із короткозорістю або далекозорістю в межах від 3 до 12 діоптрій, а також з окремими формами астигматизму. Мобілізація можлива й за помірних порушень слуху, деяких анатомічних вад повік, заїкання середнього ступеня та втрати десяти або більше зубів на одній щелепі, якщо цей стан компенсований знімними протезами.

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Нагадаємо, раніше у Міноборони пояснили, скільки діє висновок ВЛК під час воєнного стану. Рішення про придатність до військової служби залишається чинним протягом року. Якщо за цей час людина перенесла операцію або в неї виявили тяжке захворювання, вона може ініціювати повторний медогляд раніше.

Також юрист пояснив порядок звільнення військових, яких ВЛК визнала непридатними до служби. За його словами, відсутність у свідоцтві про хворобу формулювання щодо виключення з військового обліку не змінює висновку комісії. Якщо ВЛК встановила повну непридатність, військового мають звільнити за станом здоров'я. Переведення такої людини в запас замість відставки юрист назвав незаконним. Адвокат розповів, як військовослужбовці можуть домогтися повторного огляду ВЛК. За його словами, для направлення через командування спочатку потрібен медичний огляд у закладі охорони здоров'я.

