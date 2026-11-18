Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: УНИАН

Парламент не рассматривает вопрос об изменении возрастных ограничений для призыва. В настоящее время мобилизация молодежи в возрасте до 25 лет не имеет никаких шансов на одобрение со стороны народных депутатов и общества. В то же время депутаты не спешат отменять отсрочки для взрослых студентов, хотя именно поступление в высшее учебное заведение стало едва ли не самым популярным способом отложить службу в армии.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Когда Рада может принять решение о мобилизации 18-летних украинцев

Любые слухи о призыве 18-летних украинцев не имеют под собой реального юридического основания. Верховная Рада не готовит и даже не обсуждает изменения в отношении мобилизационного возраста. Защищать государство будут по-прежнему исключительно те военнообязанные, кому исполнилось от 25 до 60 лет.

Представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заверил, что такие инициативы обречены на провал.

"В настоящее время комитет не рассматривает даже идей об уменьшении или увеличении мобилизационного возраста. Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы", — констатировал политик.

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Хотя законодательство позволяет призывать в армию украинцев вплоть до 60 лет, на практике ТЦК изменили подход к старшей возрастной группе. Люди, которым за 50, объективно теряют способность выдерживать изнурительные условия боевых действий.

"Стандартный диапазон остается неизменным — 25–60 лет. Понятно, что граждане в возрасте от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше", — пояснил Вениславский.

Рекордное количество взрослых студентов и позиция Рады

В то же время государство столкнулось с другой, не менее острой проблемой — массовым наплывом взрослых мужчин в учебные заведения. По сравнению с довоенным временем количество граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые внезапно поступили в училища и лицеи для получения профессионально-технического образования, выросло в разы.

Попытки оборонного комитета закрыть эту легальную лазейку для получения отсрочки натолкнулись на яростное сопротивление в сессионном зале. По словам Вениславского, некоторые парламентарии начали откровенно манипулировать эмоциями, защищая студентов в возрасте 25–45 лет.

"К сожалению, в парламенте преобладает популизм", — так прокомментировал народный избранник нежелание Рады принимать непопулярные решения.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что с 11 сентября электронный реестр "Оберег" перевели в автоматический режим работы в части возрастного снятия с учета. Теперь система самостоятельно ежедневно отслеживает даты рождения и снимает с воинского учета мужчин в 60 лет, а старших офицеров — в 65. Благодаря этому людям больше не нужно лично обращаться в ТЦК, ведь информация в приложении "Резерв+" обновляется удаленно, а вместе со статусом военнообязанного автоматически прекращается и действие действующей броньи.

Однако автоматическое исключение по возрасту не снимает давние нарушения, поэтому старые штрафы или последствия игнорирования призывных повесток придется урегулировать отдельно, например через «Резерв+».

Но если система по каким-то причинам не сработала и в приложении человек до сих пор числится на учёте, стоит обратиться в военкомат, чтобы исправить ошибку вручную.