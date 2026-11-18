Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: УНІАН

Парламент не розглядає зміну вікових меж для призову. Зараз мобілізація молоді до 25 років не має жодних шансів на схвалення серед нардепів та суспільства. Водночас депутати не поспішають скасовувати відстрочки для дорослих студентів, хоча саме вступ до вищого закладу освіти став чи не найпопулярнішим методом відкласти службу у війську.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Коли Рада може ухвалити мобілізацію 18-річних українців

Будь-які чутки про призов 18-річних українців не мають під собою реального юридичного підґрунтя. Верховна Рада не готує і навіть не обговорює змін до мобілізаційного віку. Захищати державу продовжуватимуть виключно ті військовозобов'язані, кому виповнилося від 25 до 60 років.

Представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запевнив, що такі ініціативи приречені на провал.

"Наразі комітет не розглядає навіть ідей щодо зменшення чи збільшення мобілізаційного віку. Думаю, навіть якби з'явилися ініціативи знизити його з 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б", — констатував політик.

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Хоча законодавство дозволяє відправляти у військо українців аж до 60 років, на практиці ТЦК змінили підхід до старшої вікової групи. Люди, яким за 50, об'єктивно втрачають здатність переносити виснажливі умови бойових дій.

"Стандартний діапазон залишається незмінним — 25-60 років. Зрозуміло, що громадяни віком від 50 до 60 років далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов'язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше", — пояснив Веніславський.

Рекордна кількість дорослих студентів і позиція Ради

Водночас держава зіткнулася з іншою, не менш гострою проблемою — масовим напливом дорослих чоловіків до закладів освіти. Порівняно з довоєнними часами, кількість громадян від 25 до 60 років, які раптово пішли до училищ та ліцеїв здобувати професійно-технічну освіту, зросла в рази.

Спроби оборонного комітету прикрити цю легальну лазівку для отримання відстрочки наразилися на шалений опір у сесійній залі. За словами Веніславського, деякі парламентарі почали відверто маніпулювати емоціями, захищаючи студентів віком 25-45 років.

"На жаль, популізм у парламенті превалює", — резюмував народний обранець небажання Ради ухвалювати непопулярні рішення.

Новини.LIVE повідомляли раніше про те, що з 11 вересня електронний реєстр "Оберіг" перевели в автоматичний режим роботи щодо вікового списання. Тепер система сама щодня відстежує дати народження та знімає з військового обліку чоловіків у 60 років, а вищих офіцерів у 65. Через це людям більше не потрібно особисто ходити до ТЦК, адже інформація в застосунку "Резерв+" оновлюється дистанційно, а разом зі статусом військовозобов'язаного автоматично припиняється і дія чинного бронювання.

Проте автоматичне виключення за віком не списує давні порушення, тож старі штрафи або наслідки ігнорування бойових повісток доведеться закривати окремо, наприклад через "Резерв+".

Але якщо система з якихось причин не спрацювала і в застосунку людина досі числиться на обліку, варто звернутися до військкомату, щоб виправити помилку вручну.