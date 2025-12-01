Видео
Мобилизация с декабря — кому в ТЦК, а кому временную бронь

Мобилизация с декабря — кому в ТЦК, а кому временную бронь

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 01:30
Стало известно, кого мобилизуют с 1 декабря — к чему готовиться мужчинам
Украинские мобилизованные. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Украине продлен режим военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля 2026 года. Несмотря на ожидания "декабрьских сюрпризов", общие правила призыва остаются неизменными. Государство продолжает призывать военнообязанных, которые соответствуют действующим требованиям по здоровью и отсутствию отсрочек.

Об этом пишут "Экономические новости".

Читайте также:

Основные категории для призыва: от 25-летних до "ограниченно годных"

Конфигурация призыва остается постоянной, охватывая несколько основных категорий:

  • мужчины 25-60 лет без боевого опыта: Это основной массовый пул мобилизации, при условии, что их состояние здоровья позволяет служить и они не имеют права на отсрочку или бронь;
  • мужчины 18-60 лет с опытом службы: Лица, которые ранее проходили службу, были в резерве или имеют офицерское звание. Они могут быть мобилизованы раньше других, если ВВК признает их годными;
  • ранее списанные по состоянию здоровья: Если лицо, которое когда-то получило заключение о "непригодности", при повторном обследовании получит вердикт "годен", его шансы быть мобилизованным возрастают;
  • ограниченно годные: Эта категория подлежит мобилизации не автоматически, но если комиссия признает, что они могут нести службу (например, в тыловых подразделениях), призыв становится возможным.

Возрастные нюансы: кто подлежит призыву с 18 до 24 лет

Правила для самой молодой категории остаются четкими:

  • мобилизация с 18 до 24 лет возможна только для тех, кто уже имеет статус военнообязанного (например, ранее проходил срочную службу);
  • призывники, которые еще не стояли в статусе военнообязанного, могут быть призваны по мобилизации только с 25 лет;
  • альтернатива: Ребята 18-24 лет могут по собственному желанию подписать контракт "18-24" с Минобороны, но это является их правом, а не обязанностью.

Новый закон Зеленского: 45-дневная "временная броня"

Важный нюанс касается работников, задействованных в сфере обороны и критически важных предприятиях. В ноябре Президент подписал закон №4630-IX, который позволяет предприятиям бронировать сотрудников, которые имеют проблемы с военным учетом.

Эта "временная броня" предоставляет мужчинам 45 дней для того, чтобы:

  • урегулировать бумаги;
  • обновить данные;
  • устранить нарушения.

Это фактически дает военнообязанным шанс легализовать воинский учет и избежать мобилизации в течение полутора месяцев, что является важным послаблением для сохранения специалистов на критических должностях.

Напомним, экс-полузащитника "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша мобилизовали. Спортсмен не имел ни отсрочки, ни бронирования.

Также мы сообщали, что тех, кто имеет дерматологические заболевания, могут признать непригодными или ограниченно годными к службе. В частности, речь идет о людях с псориатической эритродермией.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
