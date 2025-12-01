Стало відомо, кого мобілізують з 1 грудня — до чого готуватись чоловікам

Українські мобілізовані. Ілюстративне фото: АрміяInform

В Україні продовжено режим воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого 2026 року. Попри очікування "грудневих сюрпризів", загальні правила призову залишаються незмінними. Держава продовжує призивати військовозобов'язаних, які відповідають чинним вимогам щодо здоров'я та відсутності відстрочок.

Про це пишуть "Економічні новини".

Основні категорії для призову: від 25-річних до "обмежено придатних"

Конфігурація призову залишається сталою, охоплюючи кілька основних категорій:

чоловіки 25-60 років без бойового досвіду: Це основний масовий пул мобілізації, за умови, що їхній стан здоров'я дозволяє служити і вони не мають права на відстрочку чи бронь;

чоловіки 18–60 років із досвідом служби: Особи, які раніше проходили службу, були в резерві або мають офіцерське звання. Вони можуть бути мобілізовані раніше за інших, якщо ВЛК визнає їх придатними;

раніше списані за станом здоров’я: Якщо особа, яка колись отримала висновок про "непридатність", при повторному обстеженні отримає вердикт "придатний", її шанси бути мобілізованою зростають;

обмежено придатні: Ця категорія підлягає мобілізації не автоматично, але якщо комісія визнає, що вони можуть нести службу (наприклад, у тилових підрозділах), призов стає можливим.

Вікові нюанси: хто підлягає призову з 18 до 24 років

Правила для наймолодшої категорії залишаються чіткими:

мобілізація з 18 до 24 років можлива лише для тих, хто вже має статус військовозобов’язаного (наприклад, раніше проходив строкову службу);

призовники, які ще не стояли у статусі військовозобов’язаного, можуть бути призвані по мобілізації лише з 25 років;

альтернатива: Хлопці 18–24 років можуть за власним бажанням підписати контракт "18–24" з Міноборони, але це є їхнім правом, а не обов’язком.

Новий закон Зеленського: 45-денна "тимчасова броня"

Важливий нюанс стосується працівників, задіяних у сфері оборони та критично важливих підприємствах. У листопаді Президент підписав закон №4630-IX, який дозволяє підприємствам бронювати співробітників, які мають проблеми з військовим обліком.

Ця "тимчасова броня" надає чоловікам 45 днів для того, щоб:

врегулювати папери;

оновити дані;

усунути порушення.

Це фактично дає військовозобов'язаним шанс легалізувати військовий облік і уникнути мобілізації протягом півтора місяця, що є важливим послабленням для збереження фахівців на критичних посадах.

Нагадаємо, експівзахисника "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша мобілізували. Спортсмен не мав ані відстрочки, ані бронювання.

Також ми повідомляли, що тих, хто має дерматологічні захворювання, можуть визнати непридатними або обмежено придатними до служби. Зокрема, йдеться про людей із псоріатичною еритродермією.