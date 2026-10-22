Военнослужащие ВСУ. Фото: REUTERS/Stringer

Украинское законодательство не запрещает мобилизовывать граждан, чьи родственники уже защищают страну в рядах армии. Право на освобождение от призыва возникает исключительно в случае потери близкого родственника на войне, в частности, вследствие его гибели или присвоения ему статуса пропавшего без вести.

Об этом сообщили правозащитники центра для военнослужащих «Принцип», передает Новини.LIVE.

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Служба родственника не отменяет призыв

В Украине часто возникают вопросы относительно возможной мобилизации граждан, члены семьи которых уже находятся в рядах Сил обороны. Однако сам факт прохождения военной службы кем-либо из родственников не гарантирует другим членам семьи защиты от призыва. Если брат, отец или сын в настоящее время воюет, территориальные центры комплектования имеют полное право мобилизовать других военнообязанных из этой же семьи на общих основаниях.

Какие случаи дают право на отсрочку

Закон гарантирует защиту от призыва для семьи только при трагических обстоятельствах. Законная отсрочка от мобилизации предоставляется исключительно в том случае, если военнослужащий погиб или признан пропавшим без вести во время военных действий.

Чтобы воспользоваться этим правом, степень родства должна четко соответствовать законодательным нормам. Государство определило исчерпывающий перечень лиц, которые в такой ситуации считаются близкими родственниками и получают право на отсрочку.

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В этот список входят:

муж или жена;

сын или дочь;

мать и отец;

дед или бабушка;

родные сестры и братья (норма распространяется как на полнородных, так и на неполнородных).

Никакие другие родственные связи не являются основанием для оформления отсрочки, даже если родственник погиб или пропал без вести на фронте.

Новини.LIVE сообщали, что мужчины до 25 лет, которые в свое время получили статус военнообязанных по заключению старой медкомиссии, больше не могут вернуться в категорию призывников. Юристы обращают внимание, что изменение учетных данных фиксируется в системе навсегда, поэтому формально такие граждане остаются в военном резерве независимо от своего реального возраста.

Также в Украине должны автоматически возобновиться отсрочки через приложение "Резерв+". Однако это сработает только для 22 четко определенных категорий.