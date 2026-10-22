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Головна Мобілізація Мобілізація сімей: чи призвуть, якщо родич уже служить на фронті

Мобілізація сімей: чи призвуть, якщо родич уже служить на фронті

Ua ru
22 жовтня 2026 10:35
Чи заберуть до війська, якщо член сім'ї вже на фронті: норми закону 2026 року REUTERS/Stringer
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: REUTERS/Stringer

Українське законодавство не забороняє мобілізовувати громадян, чиї рідні вже захищають країну в лавах армії. Право на звільнення від призову виникає виключно у випадку втрати близького родича на війні, зокрема, через його загибель або отримання статусу зниклого безвісти.

Про це повідомили правозахисники центру для військовослужбовців "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Служба родича не скасовує призов

В Україні часто виникають питання щодо можливої мобілізації громадян, чиї члени сім'ї вже перебувають у лавах Сил оборони. Однак сам факт проходження військової служби кимось із рідних не гарантує іншим членам родини захисту від призову. Якщо брат, батько чи син наразі воює, територіальні центри комплектування мають повне право мобілізувати інших військовозобов'язаних із цієї ж сім'ї на загальних підставах.

Які випадки дають право на відстрочку

Закон гарантує захист від призову для родини лише за трагічних обставин. Легальне відтермінування від мобілізації надається виключно в тому разі, якщо військовослужбовець загинув або визнаний зниклим безвісти під час воєнних дій.

Щоб скористатися цим правом, ступінь спорідненості має чітко відповідати законодавчим нормам. Держава визначила вичерпний перелік осіб, які в такій ситуації вважаються близькими родичами та отримують право на відстрочку.

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До цього списку входять:

  • чоловік або дружина;
  • син чи донька;
  • мати та батько;
  • дід або баба;
  • рідні сестри та брати (норма поширюється як на повнорідних, так і на неповнорідних).

Жодні інші родинні зв'язки не є підставою для оформлення відстрочки, навіть якщо родич загинув або зник безвісти на фронті.

Новини.LIVE інформували, що чоловіки до 25 років, які свого часу отримали статус військовозобов'язаних через висновок старої медкомісії, більше не можуть повернутися до категорії призовників. Юристи звертають увагу, що зміна облікових даних фіксується в системі назавжди, тому формально такі громадяни залишаються у військовому резерві незалежно від свого реального віку.

Також в Україні мають автоматично поновитися відстрочки через застосунок "Резерв+". Проте, це спрацює лише для 22 чітко визначених категорій.

родина військовий облік мобілізація військовозобов'язані
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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