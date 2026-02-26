Студенты, мобилизация - могут ли мобилизовать до 25 лет

Студенты и мобилизация. Фото: "Вечірній Київ", "Львівська політехніка". Коллаж: Новини.LIVE

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. Но бывают ситуации, когда таких студентов, даже не достигших 25-летнего возраста, все же могут мобилизовать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Студенты и право на отсрочку

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка предоставляется на весь период обучения, но при условии выполнения нескольких ключевых требований.

Одним из таких условий является соблюдение принципа последовательности получения образования — это означает, что каждый следующий образовательный уровень, на котором учится гражданин, должен быть выше предыдущего.

Адвокат Полина Дудчак объяснила, когда, в какой ситуации студентов все же могут мобилизовать, даже если они не достигли 25-летнего возраста.

"Если студент находится в статусе военнообязанного, учится на заочной форме, или получает второе высшее образование, он может быть мобилизован", — отметила юрист.

Возможность мобилизации студентов

Кроме того, отметила Дудчак, есть предпосылки для мобилизации, если студент учится на дневной форме обучения и впервые по определенному уровню образования.

Это возможно тогда, подчеркнула адвокат, когда такой гражданин не принял необходимые меры для получения отсрочки, то есть не оформил свое право через ЦНАП или "Резерв+".

Дело в том, что автоматически отсрочка каждому студенту, который имеет на это право, не предоставляется.

Гражданин должен инициировать этот процесс, иначе считается, что он не защищен от мобилизации для продолжения обучения.

