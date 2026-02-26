Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация студента — когда могут призвать до достижения 25 лет

Мобилизация студента — когда могут призвать до достижения 25 лет

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 20:00
Студенты, мобилизация - могут ли мобилизовать до 25 лет
Студенты и мобилизация. Фото: "Вечірній Київ", "Львівська політехніка". Коллаж: Новини.LIVE

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. Но бывают ситуации, когда таких студентов, даже не достигших 25-летнего возраста, все же могут мобилизовать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Реклама
Читайте также:

Студенты и право на отсрочку

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка предоставляется на весь период обучения, но при условии выполнения нескольких ключевых требований.

Одним из таких условий является соблюдение принципа последовательности получения образования — это означает, что каждый следующий образовательный уровень, на котором учится гражданин, должен быть выше предыдущего.

Адвокат Полина Дудчак объяснила, когда, в какой ситуации студентов все же могут мобилизовать, даже если они не достигли 25-летнего возраста.

"Если студент находится в статусе военнообязанного, учится на заочной форме, или получает второе высшее образование, он может быть мобилизован", — отметила юрист.

Возможность мобилизации студентов

Кроме того, отметила Дудчак, есть предпосылки для мобилизации, если студент учится на дневной форме обучения и впервые по определенному уровню образования.

Это возможно тогда, подчеркнула адвокат, когда такой гражданин не принял необходимые меры для получения отсрочки, то есть не оформил свое право через ЦНАП или "Резерв+".

Дело в том, что автоматически отсрочка каждому студенту, который имеет на это право, не предоставляется.

Гражданин должен инициировать этот процесс, иначе считается, что он не защищен от мобилизации для продолжения обучения.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли территориальные центры комплектования присылать повестки студентам, которые имеют отсрочки.

Юристы объяснили, что процессы отсрочки и повесток являются параллельными и не связаные друг с другом.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли призвать на военную службу резервистов до достижения 25 лет.

По словам юристов, така мобилизация возможна и полезна из-за наличия знаний таких граждан в военном деле.

образование студенты мобилизация отсрочка призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации