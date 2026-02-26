Мобілізація молоді - студент до 25 років, чи можуть мобілізувати

Студенти і мобілізація. Фото: "Вечірній Київ", "Львівська політехніка". Колаж: Новини.LIVE

Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі та не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації. Але у деяких ситуаціях таких студентів все ж мобілізують, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для студентів

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

Відстрочка надається на увесь період навчання, але за умови виконання кількох ключових вимог.

Однією із таких умов є дотримання принципу послідовності здобуття освіти — це означає, що кожен наступний освітній рівень, на якому навчається громадянин, має бути вищим за попередній.

Адвокат Поліна Дудчак пояснила, коли, у якій ситуації студентів все ж можуть мобілізувати, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку.

"Якщо студент перебуває у статусі військовозобов’язаного, навчається на заочній формі, або здобуває другу вищу освіту, його може бути мобілізовано", — зазначила юристка.

Коли студента таки мобілізують

Крім того, наголосила Дудчак, є передумови для мобілізації, якщо студент навчається на денній формі навчання та уперше за певним рівнем освіти.

Це можливо тоді, підкреслила адвокатка, коли такий громадянин не вжив необхідних заходів для отримання відстрочки, тобто не оформив своє право через ЦНАП чи "Резерв+".

Справа в тому, що автоматично відстрочка кожному студенту, який має на це право, не надається.

Громадянин повинен ініціювати цей процес, інакше вважається, що він не захищений від мобілізації для продовження навчання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право ТЦК надсилати повістки студентам, зокрема, молодшим 25 років, і що в такій ситуації робити студенту.

За словами юристів, попри те, що громадянин має відстрочку на час навчання, він повинен відвідати ТЦК на вимогу повістки, інакше його оштрафують.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати резервістів, яким ще не виповнилося 25 років.

Юристи пояснили, що це можливо і реально, бо такі громадяни мають знання у військовій справі та можуть бути корисними для війська.