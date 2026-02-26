Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація студента до 25 років — коли це законно

Мобілізація студента до 25 років — коли це законно

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 20:00
Мобілізація молоді - студент до 25 років, чи можуть мобілізувати
Студенти і мобілізація. Фото: "Вечірній Київ", "Львівська політехніка". Колаж: Новини.LIVE

Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі та не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації. Але у деяких ситуаціях таких студентів все ж мобілізують, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка для студентів

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

Відстрочка надається на увесь період навчання, але за умови виконання кількох ключових вимог.

Однією із таких умов є дотримання принципу послідовності здобуття освіти — це означає, що кожен наступний освітній рівень, на якому навчається громадянин, має бути вищим за попередній.

Адвокат Поліна Дудчак пояснила, коли, у якій ситуації студентів все ж можуть мобілізувати, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку.

"Якщо студент перебуває у статусі військовозобов’язаного, навчається на заочній формі, або здобуває другу вищу освіту, його може бути мобілізовано", — зазначила юристка.

Коли студента таки мобілізують

Крім того, наголосила Дудчак, є передумови для мобілізації, якщо студент навчається на денній формі навчання та уперше за певним рівнем освіти.

Це можливо тоді, підкреслила адвокатка, коли такий громадянин не вжив необхідних заходів для отримання відстрочки, тобто не оформив своє право через ЦНАП чи "Резерв+".

Справа в тому, що автоматично відстрочка кожному студенту, який має на це право, не надається.

Громадянин повинен ініціювати цей процес, інакше вважається, що він не захищений від мобілізації для продовження навчання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право ТЦК надсилати повістки студентам, зокрема, молодшим 25 років, і що в такій ситуації робити студенту.

За словами юристів, попри те, що громадянин має відстрочку на час навчання, він повинен відвідати ТЦК на вимогу повістки, інакше його оштрафують.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати резервістів, яким ще не виповнилося 25 років.

Юристи пояснили, що це можливо і реально, бо такі громадяни мають знання у військовій справі та можуть бути корисними для війська.

освіта студенти мобілізація відстрочка призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації