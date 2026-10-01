Подлежат ли призыву студенты заочной формы обучения и соискатели второго диплома

Студенты. Фото: ЗУНУ

В Украине в 2026 году вступили в силу усовершенствованные нормы, касающиеся мобилизации учащихся. Поступление в вуз больше не гарантирует безусловного освобождения от службы. Теперь право на защиту напрямую привязано к последовательности получения образовательных степеней, гражданскому профилю подготовки и электронным записям в ЕДЕБО.

Что нужно знать о призыве студентов и аспирантов в 2026 году, расскажет Новини.LIVE.

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Новые условия предоставления отсрочки студентам

Наличие студенческого билета больше не является автоматической защитой от призыва. Территориальные центры комплектования опираются исключительно на данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), где должны быть официально подтверждены зачисление и фактический процесс обучения с полной дневной нагрузкой.

Право на отсрочку закреплено за теми, кто выбрал дневную или дуальную форму получения образования и последовательно продвигается вверх по образовательной лестнице, то есть обучается на более высоком уровне по сравнению с уже полученным. Если же гражданин с дипломом бакалавра вновь поступает на бакалавриат по другой специальности, эта защита на него не распространяется.

Временное отсутствие на занятиях, наличие академической задолженности или оформление академического отпуска по семейным обстоятельствам или по собственному желанию лишают оснований для отсрочки, даже если формальный статус студента сохраняется. Кроме того, под призыв сразу попадают те, кто осваивает военные или связанные с обороной профессии.

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Правила призыва для аспирантов

Для аспирантов гражданских высших учебных заведений предусмотрено, что их отсрочка охватывает весь период обучения, включая срок, отведенный на подготовку и официальную защиту научной диссертации. Главное требование закона остается неизменным: аспирант должен получать образование на дневной форме обучения, иметь гражданский профиль специальности и быть обязательно зарегистрированным в официальных базах данных.

В то же время аспиранты теряют отсрочку, если их программа относится к направлению подготовки кадров для сферы безопасности и обороны. Призыв ученых осуществляется на общих основаниях после официального завершения обучения, успешной защиты научной работы или в случае отчисления, перевода на другие формы обучения либо добровольного желания мобилизоваться по собственному письменному заявлению.

Когда защита от мобилизации аннулируется

Законодательство четко разграничивает случаи, когда обучающиеся вообще лишены возможности оформить отсрочку или теряют её автоматически в процессе обучения:

Форма обучения : выбор вечернего, дистанционного или заочного формата не считается основанием для освобождения от армии, поскольку такие программы не требуют ежедневного личного присутствия в аудиториях.

: выбор вечернего, дистанционного или заочного формата не считается основанием для освобождения от армии, поскольку такие программы не требуют ежедневного личного присутствия в аудиториях. Уровень образования : повторное обучение на уже пройденной ступени образования не защищает от мобилизационных распоряжений.

: повторное обучение на уже пройденной ступени образования не защищает от мобилизационных распоряжений. Специальные программы: слушатели краткосрочных курсов, студенты языковых школ, подготовительных или сертификационных программ не имеют права на отсрочку, ведь подобное обучение не относится к официальным государственным уровням образования.

слушатели краткосрочных курсов, студенты языковых школ, подготовительных или сертификационных программ не имеют права на отсрочку, ведь подобное обучение не относится к официальным государственным уровням образования. Оборонное направление: любые военные и специальные программы автоматически формируют кадровый резерв для сил безопасности, поэтому даже дневная очная форма обучения здесь не спасает от призыва.

любые военные и специальные программы автоматически формируют кадровый резерв для сил безопасности, поэтому даже дневная очная форма обучения здесь не спасает от призыва. Административные ошибки: если администрация университета не передала информацию в ЕДЕБО или допустила ошибки при регистрации, студент юридически считается не обучающимся и подлежит призыву без индивидуального предупреждения.

Порядок оформления отсрочки для студентов и аспирантов

Военнообязанные студенты и аспиранты должны самостоятельно контролировать внесение администрацией учебного заведения правильных сведений в общенациональную базу ЕДЕБО. Заявление о предоставлении отсрочки граждане могут подать через мобильное приложение "Резерв+", непосредственно в районном ТЦК и СП или воспользовавшись услугами ЦНАП.

Полученная отсрочка действует только до окончания текущего учебного семестра и не продлевается автоматически. О любых структурных изменениях, таких как отчисление, переход на другую форму обучения или смена специальности, гражданин обязан немедленно уведомить территориальный центр комплектования.

Как только в электронном реестре фиксируются изменения, действие отсрочки прекращается, а военнообязанного мобилизуют без дополнительных вызовов или уведомлений.

Также читайте на Новини.LIVE подробнее о том, почему студенческая отсрочка требует ежегодного продления. До 1 октября все учащиеся обязаны подать в ТЦК справку (Приложение 20), и введение базовой военной службы эту обязанность не отменяет.

Закон запрещает иметь два основания для освобождения от призыва одновременно. Если забронированный специалист становится студентом, автоматического изменения основания для отсрочки не произойдет, из-за чего военнообязанному придется выбирать.