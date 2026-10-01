Чи підлягають призову студенти заочної форми та здобувачі другого диплома

Студенти. Фото: ЗУНУ

В Україні у 2026 році набули чинності впорядковані норми щодо мобілізації здобувачів освіти. Зарахування до вишу більше не гарантує безумовного звільнення від служби. Тепер право на захист напряму прив'язали до послідовності здобуття рівнів, цивільного профілю підготовки та електронних записів у ЄДЕБО.

Що треба знати про призов студентів та аспірантів в 2026 році розповість Новини.LIVE.

Реклама

Нові умови надання відстрочки студентам

Факт наявності студентського квитка більше не діє як автоматичний захист від призову. Територіальні центри комплектування спираються виключно на дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), де має бути офіційно засвідчено зарахування та фактичний процес навчання з повним денним навантаженням.

Право на відстрочку закріплено за тими, хто обрав денну або дуальну форму здобуття освіти та послідовно рухається вгору освітніми сходами, тобто навчається на вищому рівні порівняно з уже здобутим. Якщо ж громадянин з дипломом бакалавра знову вступає на бакалаврат за іншим фахом, захист на нього не поширюється.

Тимчасова відсутність на парах, наявність академічної заборгованості чи оформлення академвідпустки за сімейними обставинами або за власним бажанням позбавляють підстав для відстрочки, навіть якщо формальний статус студента зберігається. Крім того, під призов одразу підпадають ті, хто опановує військові або споріднені з обороною професії.

Читайте також:

Правила призову для аспірантів

Для аспірантів цивільних закладів вищої освіти передбачено, що їхня відстрочка покриває весь період навчання разом із терміном, який відведено на підготовку та офіційний захист наукової дисертації. Головна вимога закону залишається незмінною, що аспірант має здобувати освіту на денній формі, мати цивільний профіль спеціальності та обов'язкова фіксація в офіційних базах даних.

Водночас аспіранти втрачають відстрочку, якщо їхня програма належить до напряму підготовки кадрів для сфери безпеки та оборони. Призов науковців відбувається на загальних підставах після офіційного завершення навчання, успішного захисту наукової роботи або в разі відрахування, переведення на інші форми чи добровільного бажання мобілізуватися за власною письмовою заявою.

Коли захист від мобілізації анулюється

Законодавство чітко розмежовує випадки, коли здобувачі освіти взагалі позбавлені можливості оформити відстрочку або втрачають її автоматично в процесі навчання:

Форма навчання : вибір вечірнього, дистанційного чи заочного формату не вважається підставою для звільнення від армії, оскільки такі програми не потребують щоденної особистої присутності в аудиторіях.

: вибір вечірнього, дистанційного чи заочного формату не вважається підставою для звільнення від армії, оскільки такі програми не потребують щоденної особистої присутності в аудиторіях. Освітній рівень : повторне навчання на вже пройденому освітньому ступені не захищає від мобілізаційних розпоряджень.

: повторне навчання на вже пройденому освітньому ступені не захищає від мобілізаційних розпоряджень. Спеціальні програми: слухачі короткострокових курсів, студенти мовних шкіл, підготовчих або сертифікаційних програм не мають права на відстрочку, адже подібне навчання не належить до офіційних державних освітніх рівнів.

слухачі короткострокових курсів, студенти мовних шкіл, підготовчих або сертифікаційних програм не мають права на відстрочку, адже подібне навчання не належить до офіційних державних освітніх рівнів. Оборонний напрям: будь-які військові та спеціальні програми автоматично формують кадровий резерв для сил безпеки, тому навіть денний стаціонар тут не рятує від призову.

будь-які військові та спеціальні програми автоматично формують кадровий резерв для сил безпеки, тому навіть денний стаціонар тут не рятує від призову. Адміністративні помилки: якщо адміністрація університету не передала інформацію до ЄДЕБО чи припустилася помилок під час реєстрації, учень юридично вважається таким, що не вчиться, і підлягає призову без індивідуального попередження.

Порядок оформлення відстрочки для студентів та аспірантів

Військовозобов'язані студенти та аспіранти повинні самостійно контролювати внесення коректних відомостей адміністрацією навчального закладу до загальнонаціональної бази ЄДЕБО. Заяву про надання відстрочки громадяни можуть подати через мобільний застосунок "Резерв+", безпосередньо у районному ТЦК та СП або скориставшись послугами ЦНАПу.

Отримана відстрочка діє лише до завершення поточного навчального семестру і не подовжується автоматично. Про будь-які структурні зміни, такі як відрахування, перехід на іншу форму навчання або зміну спеціальності, громадянин зобов'язаний негайно повідомити територіальний центр комплектування.

Щойно в електронному реєстрі фіксуються зміни, дія відстрочки припиняється, а військовозобов'язаного мобілізують без додаткових викликів чи повідомлень.

Також читайте на Новини.LIVE детальніше про те, чому студентська відстрочка вимагає щорічного поновлення. До 1 жовтня всі здобувачі освіти зобов'язані подати до ТЦК довідку (Додаток 20), і запровадження базової військової служби цього обов'язку не скасовує.

Закон забороняє мати дві підстави для звільнення від призову водночас. Якщо заброньований фахівець стає студентом, автоматичної зміни підстави для відстрочки не відбудеться, через що військовозобов'язаному доведеться обирати.