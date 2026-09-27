Депортация уклонистов из Европы: возможна ли экстрадиция из Германии

Группа оповещения ТЦК и СП, а также немецкий полицейский автомобиль. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украина разрабатывает правовой механизм экстрадиции военнообязанных из-за рубежа, в частности из Германии. Процесс может предусматривать рассылку повесток и объявление в розыск. Подготовка к его внедрению может занять до года. В то же время просто сбежать в другую страну ЕС уклонистам будет непросто, ведь этому помешают жесткие европейские правила.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куць.

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Германия может способствовать передаче Украине украинцев, уклоняющихся от службы

По словам адвоката, процесс начнется с передачи информации о местах регистрации украинцев на территории Германии, где, по данным Евростата, находится более 1,2 миллиона наших граждан. В первую очередь под контроль попадут мужчины в возрасте от 18 до 62 лет, получающие там социальное обеспечение.

"Когда они передадут всю информацию о месте регистрации украинцев... государство Украина разошлет всем официальные уведомления, которые называются повестками о явке в ТЦК", — объясняет юрист.

Механизм экстрадиции вместо депортации

Получив базы данных, государство начнет рассылать вызовы через консульские учреждения, которые выполняют частичные функции территориальных центров комплектования. Если гражданин проигнорирует первый и повторный вызовы, материалы по нему будут переданы в правоохранительные органы.

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Ярослав Куць прогнозирует, что для этих задач может быть сформирована отдельная группа силовиков.

"Выделят какое-то отдельное небольшое подразделение, которое просто в отношении этих лиц оформит формальное предъявление подозрения, объявит их в розыск и направит материалы на их непосредственную экстрадицию в Украину", — отмечает он.

Вся эта бюрократическая процедура — от рассылки первых повесток до оформления официальных запросов об экстрадиции — может занять 6–12 месяцев.

Почему не получится сбежать в другую страну ЕС

В то же время попытка военнообязанных избежать встречи с украинским правосудием путем переезда из Германии в другую страну Евросоюза обречена на провал. Натурализация по параграфу 24 требовала от украинцев соответствия шести-семи параметрам, что делает быструю миграцию невозможной.

"Да, но взять и просто уехать куда-то мигрировать очень сложно, потому что есть постоянное место жительства, и если ты получаешь социальные выплаты, то должен рассчитаться с государством Германии, а если не рассчитаешься, то там окажешься в тюрьме, а потом тебя все равно экстрадируют. Закрыть все свои страховые полисы, а это тоже очень сложная процедура, закрыть все свои медицинские полисы, уладить все вопросы, связанные с работой, обязательствами и так далее. Поэтому уехать туда раньше было примерно несложно", — пояснил Ярослав Куць.

Консульский учет как основная база данных

Юристы объясняют, что сбор информации о гражданах за рубежом является абсолютно законным. Каждый украинец, который находится за пределами страны более 180 дней и начинает обустраиваться там, обязан встать на консульский учет.

Соответственно, вопрос о нарушении конфиденциальности не стоит. Многие беженцы в Германии уже давно добровольно передали свои данные в реестры, поскольку обращались в ГП "Документ" для оформления новых паспортов вместо просроченных или совершали нотариальные действия через дипломатические учреждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что немецкие ультраправые усиливают давление на украинских беженцев. Так, сопредседатель "Альтернативы для Германии"(AfD) Алиса Вайдель призвала перекрыть границы и массово депортировать всех военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Она также заявила, что более миллиона украинских переселенцев в ФРГ должны лишиться социальных выплат и вернуться домой.

Впрочем, реальных юридических инструментов для такого принудительного возвращения в Германии просто не существует. Как пояснил адвокат Юрий Демченко, законы ФРГ и европейские нормы не позволяют передавать ТЦК персональные данные призывников, а само по себе игнорирование военной обязанности в Украине по немецкому законодательству не является основанием для выдворения. Депортация возможна исключительно в случае совершения тяжких правонарушений на территории самой Германии, а не по запросу украинского военкомата.