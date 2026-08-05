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Главная Мобилизация Мобилизация в августе: в войско могут призвать некоторых студентов

Мобилизация в августе: в войско могут призвать некоторых студентов

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 04:45
В августе 2026 года некоторых студентов могут мобилизовать
Студент, сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: depositphotos.com, antikor.info. Коллаж: Новини.LIVE

В августе текущего года в Украине продолжается призыв мужчин в возрасте от 25 до 59 лет включительно. Правда, закон позволяет некоторым категориям граждан избежать призыва. В частности, право на отсрочку имеют студенты, получающие образование впервые.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины № 3543, передает Новини.LIVE.

Кто из студентов может получить отсрочку

Воспользоваться правом на отсрочку от призыва могут только те юноши, которые обучаются на дневной или дуальной форме. Это касается студентов колледжей, техникумов, университетов, а также аспирантов и докторантов.

Даже тем, кто учится на дневной или дуальной форме обучения, отсрочку не предоставляют автоматически. Необходимо получить в деканате справку об обучении, после чего подать заявление в "Резерв+" или в ЦПАУ. Продолжительность отсрочки составит от шести месяцев до года.

Кого из студентов могут мобилизовать

Мобилизация грозит тем, кто получает второе или последующее высшее образование, а также учится на заочном отделении. Кроме того, юношей могут призвать в промежутке между бакалавриатом и магистратурой или во время официального академического отпуска, ведь в это время статус обучающегося временно теряется.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что отсрочку предоставляют студентам дневной или дуальной формы обучения. Получить её, переведясь с заочной формы обучения, не удастся. В условиях военного положения перевод на дневную и дуальную форму обучения приостановлен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что некоторые магистранты не имеют права на отсрочку. Речь идет о тех, кто поступил в магистратуру на основании аттестата об общем среднем образовании. Отсрочку предоставляют только тем, кто поступает на основании диплома бакалавра.

студенты мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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