Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация в Украине — Сырский назвал долю ТЦК в пополнении

Мобилизация в Украине — Сырский назвал долю ТЦК в пополнении

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 01:30
90% мобилизованных — Сырский раскрыл роль ТЦК в пополнении ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: УНИАН

Территориальные центры комплектования остаются основным механизмом привлечения людей в ряды ВСУ. Именно через ТЦК в войска попадает подавляющее большинство новобранцев.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с медиа, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Откуда приходят новые солдаты и как работает рекрутинг

Сейчас центры комплектования обеспечивают около 90% мобилизации. Это позволяет армии стабильно обновлять резервы. Система работает непрерывно. Главком подчеркнул, что такой высокий показатель гарантирует постоянный приток личного состава для выполнения боевых задач.

Войско получает стабильное подкрепление. В то же время параллельно с классической мобилизацией развиваются и другие инструменты. Ориентировочно 10% личного состава приходит через рекрутинг.

Люди самостоятельно выбирают подразделение, ищут вакансии через специальные центры или онлайн-платформы. Сырский отметил, что оба метода важны для Сил обороны, однако ТЦК пока держат на себе основную нагрузку. Процесс пополнения частей продолжается согласно плану.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский объявил об усовершенствовании качества подготовки в учебных центрах. Особое внимание сосредоточат на адаптации новобранцев.

А заместитель председателя ОП Павел Палиса заявил, что обеспечить армию желаемым количеством личного состава пока очень трудно. По его словам, простых решений по мобилизации не существует.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП Александр Сырский Рекрутинг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации