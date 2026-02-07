90% мобилизованных — Сырский раскрыл роль ТЦК в пополнении ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: УНИАН

Территориальные центры комплектования остаются основным механизмом привлечения людей в ряды ВСУ. Именно через ТЦК в войска попадает подавляющее большинство новобранцев.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с медиа, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Откуда приходят новые солдаты и как работает рекрутинг

Сейчас центры комплектования обеспечивают около 90% мобилизации. Это позволяет армии стабильно обновлять резервы. Система работает непрерывно. Главком подчеркнул, что такой высокий показатель гарантирует постоянный приток личного состава для выполнения боевых задач.

Войско получает стабильное подкрепление. В то же время параллельно с классической мобилизацией развиваются и другие инструменты. Ориентировочно 10% личного состава приходит через рекрутинг.

Люди самостоятельно выбирают подразделение, ищут вакансии через специальные центры или онлайн-платформы. Сырский отметил, что оба метода важны для Сил обороны, однако ТЦК пока держат на себе основную нагрузку. Процесс пополнения частей продолжается согласно плану.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский объявил об усовершенствовании качества подготовки в учебных центрах. Особое внимание сосредоточат на адаптации новобранцев.

А заместитель председателя ОП Павел Палиса заявил, что обеспечить армию желаемым количеством личного состава пока очень трудно. По его словам, простых решений по мобилизации не существует.