90% мобілізованих — Сирський розкрив роль ТЦК у поповненні ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: УНІАН

Територіальні центри комплектування залишаються основним механізмом залучення людей до лав ЗСУ. Саме через ТЦК до війська потрапляє переважна більшість новобранців.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з медіа, передають Новини.LIVE.

Зараз центри комплектування забезпечують близько 90% мобілізації. Це дозволяє армії стабільно оновлювати резерви. Система працює безперервно. Головком підкреслив, що такий високий показник гарантує постійний приплив особового складу для виконання бойових завдань.

Військо отримує стабільне підкріплення. Водночас паралельно з класичною мобілізацією розвиваються й інші інструменти. Орієнтовно 10% особового складу приходить через рекрутинг.

Люди самостійно обирають підрозділ, шукають вакансії через спеціальні центри або онлайн-платформи. Сирський зазначив, що обидва методи важливі для Сил оборони, проте ТЦК наразі тримають на собі основне навантаження. Процес поповнення частин триває згідно з планом.

Раніше повідомлялось, що Олександр Сирський оголосив про удосконалення якості підготовки у навчальних центрах. Особливу увагу зосередять на адаптації новобранців.

А заступник голови ОП Павло Паліса заявив, що забезпечити армію бажаною кількістю особового складу поки що дуже важко. За його словами, простих рішень щодо мобілізації не існує.