Гнездилов заявил о неизбежности мобилизации женщин

Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов. Фото: Сергей Гнездилов/Facebook

В Украине могут начать подготовку к мобилизации женщин. Это произойдет, если увеличится количество мобилизованных в российскую армию. Правда, даже в таком случае в армию будут призывать не всех украинок. В частности, мобилизации не подлежат женщины, имеющие детей, студентки и некоторые медицинские работники.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов, передает Новини.LIVE.

Кого могут мобилизовать

По словам военного, основанием для мобилизации женщин в Украине может стать новый масштабный набор людей в российскую армию.

"Мы движемся к этому, потому что у нас все меньше людей. Если Россия мобилизует еще полмиллиона россиян, у нас сразу снизят призывной возраст и начнут создавать предпосылки для мобилизации женщин", — заявил Гнездилов.

Военнослужащий считает, что необходимо определить категории женщин, которых не будут призывать. Речь идет о матерях, студентках и медиках, чья помощь крайне необходима гражданскому населению.

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"Есть ребенок? Очевидно, не подлежишь призыву. Если ты не студентка, у тебя нет детей, ты не врач в районном центре, чья помощь крайне необходима пенсионерам, то вперед на фронт", — заявил защитник Украины.

Также Гнездилов рассказал, что женщины, служившие в его подразделении, могли выполнять различную работу, в том числе тыловую. Некоторые отвечали за работу с документами.

"Чем мужчина, у которого двое детей, принципиально отличается от женщины, у которой нет детей вообще? Ничем", — отметил представитель 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко сообщал, что в Украине не будут мобилизовывать женщин. Изменять правила предоставления отсрочки для многодетных родителей тоже не планируют. Представитель СНБО призвал людей не распространять недостоверную информацию.

Также Новини.LIVE писал, что народный депутат от партии "Батьківщина" Михаил Цимбалюк предложил новый подход к мобилизации. Чиновник подчеркнул, что за оповещение граждан должны отвечать не только военнослужащие. По его мнению, к процессу мобилизации должны более активно подключаться военные администрации и территориальные громады.