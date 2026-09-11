Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация женщин в 2026 году: кто должен встать на учет в сентябре

Мобилизация женщин в 2026 году: кто должен встать на учет в сентябре

Ua ru
11 сентября 2026 15:25
Военный учет женщин с медицинским образованием: кого призывают
Женщина в армии. Фото: Президентская бригада

Призыв женщин в ряды Вооруженных Сил Украины в 2026 году осуществляется исключительно с их собственного согласия через центры рекрутинга или военкоматы. Несмотря на частые слухи в соцсетях и ложные заявления в СМИ, в настоящее время принудительной мобилизации женщин не существует, но после добровольного поступления на военную службу женщины несут такие же обязанности и могут уволиться только по веским причинам. В то же время некоторые женщины должны встать на воинский учет.

Об этом заявил юрист по военному праву Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто из женщин должен встать на воинский учет и отправят ли их на фронт

Украинское законодательство не предусматривает принудительной мобилизации женщин во время действия военного положения. Вступить в Вооруженные Силы Украины они могут исключительно по собственному желанию.

Государство обязывает встать на воинский учет только тех гражданок, которые получили фармацевтическое или медицинское образование. Все остальные женщины идут в армию исключительно на добровольных началах. Желающие служить могут обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки или в рекрутинговые центры.

Там они самостоятельно выбирают, как именно присоединятся к вооруженным силам: например, путем заключения контракта или призыва в рамках мобилизации. Это правило касается как военнообязанных медиков и бывших военнослужащих, так и женщин без соответствующего профессионального опыта. Гражданки имеют возможность самостоятельно выбрать желаемую должность, военную специальность и конкретное подразделение.

Читайте также:

Жесткие правила увольнения из армии для женщин

Несмотря на добровольный призыв в армию, женщины не могут просто так покинуть службу в любой момент. Как только гражданка подписывает контракт или официальное согласие на мобилизацию, она берет на себя строгие военные обязательства.

С этого момента покинуть подразделение можно только при наличии четких законных оснований. К таким причинам относятся негодность к службе по состоянию здоровья, получение инвалидности или достижение пенсионного возраста.

Также увольнение возможно в связи с определенными семейными обстоятельствами. Другими основаниями для прекращения службы являются попадание военнослужащей в плен к противнику или вынесение судебного приговора в виде лишения свободы. Никаких законных оснований для принудительного призыва женщин на данный момент не существует.

Новини.LIVE писали о том, что бывают случаи, когда украинки, не имеющие медицинского или фармацевтического образования, обнаруживают себя в списках военнообязанных в системе "Оберег". Если в ТЦК и СП отказываются признавать ошибку в реестрах, оставлять всё как есть не стоит. В таких случаях женщинам приходится доказывать свою непричастность к службе через суды.

При этом в Украине нет и не планируется вводить принудительную мобилизацию для женщин, поэтому вступить в армию они могут исключительно в качестве добровольцев. Народный депутат объяснил, кто несет обязанность по защите государства.

ВСУ военный учет мобилизация военнообязанные мобилизация женщин
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации