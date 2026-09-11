Военный учет женщин с медицинским образованием: кого призывают

Женщина в армии. Фото: Президентская бригада

Призыв женщин в ряды Вооруженных Сил Украины в 2026 году осуществляется исключительно с их собственного согласия через центры рекрутинга или военкоматы. Несмотря на частые слухи в соцсетях и ложные заявления в СМИ, в настоящее время принудительной мобилизации женщин не существует, но после добровольного поступления на военную службу женщины несут такие же обязанности и могут уволиться только по веским причинам. В то же время некоторые женщины должны встать на воинский учет.

Об этом заявил юрист по военному праву Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Кто из женщин должен встать на воинский учет и отправят ли их на фронт

Украинское законодательство не предусматривает принудительной мобилизации женщин во время действия военного положения. Вступить в Вооруженные Силы Украины они могут исключительно по собственному желанию.

Государство обязывает встать на воинский учет только тех гражданок, которые получили фармацевтическое или медицинское образование. Все остальные женщины идут в армию исключительно на добровольных началах. Желающие служить могут обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки или в рекрутинговые центры.

Там они самостоятельно выбирают, как именно присоединятся к вооруженным силам: например, путем заключения контракта или призыва в рамках мобилизации. Это правило касается как военнообязанных медиков и бывших военнослужащих, так и женщин без соответствующего профессионального опыта. Гражданки имеют возможность самостоятельно выбрать желаемую должность, военную специальность и конкретное подразделение.

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Несмотря на добровольный призыв в армию, женщины не могут просто так покинуть службу в любой момент. Как только гражданка подписывает контракт или официальное согласие на мобилизацию, она берет на себя строгие военные обязательства.

С этого момента покинуть подразделение можно только при наличии четких законных оснований. К таким причинам относятся негодность к службе по состоянию здоровья, получение инвалидности или достижение пенсионного возраста.

Также увольнение возможно в связи с определенными семейными обстоятельствами. Другими основаниями для прекращения службы являются попадание военнослужащей в плен к противнику или вынесение судебного приговора в виде лишения свободы. Никаких законных оснований для принудительного призыва женщин на данный момент не существует.

Новини.LIVE писали о том, что бывают случаи, когда украинки, не имеющие медицинского или фармацевтического образования, обнаруживают себя в списках военнообязанных в системе "Оберег". Если в ТЦК и СП отказываются признавать ошибку в реестрах, оставлять всё как есть не стоит. В таких случаях женщинам приходится доказывать свою непричастность к службе через суды.

При этом в Украине нет и не планируется вводить принудительную мобилизацию для женщин, поэтому вступить в армию они могут исключительно в качестве добровольцев. Народный депутат объяснил, кто несет обязанность по защите государства.