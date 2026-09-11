Військовий облік жінок з медичною освітою: кого призивають

Жінка у війську. Фото: Президентська бригада

Призов жінок до лав Збройних Сил України у 2026 році відбувається виключно за їхньою власною згодою через центри рекрутингу або військкомати. Попри часті чутки у соцмережах та неправдиві появи заяв у ЗМІ, нині примусової мобілізації жінок немає, але після добровільного вступу до війська жінки несуть такі ж обов'язки і можуть звільнитися лише з вагомих причин. Водночас деякі жінки мають стати на військовий облік.

На цьому наголосив юрист з військового права Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Хто з жінок має встати на військовий облік та чи відправлять їх на фронт

Українське законодавство не передбачає примусової мобілізації жінок під час дії воєнного стану. Долучитися до Збройних Сил України вони можуть виключно за власним бажанням.

Держава зобов'язує ставати на військовий облік лише тих громадянок, які здобули фармацевтичну або медичну освіту. Усі інші жінки йдуть до армії виключно на добровільних засадах. Охочі служити можуть звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових центрів.

Там вони самостійно обирають як саме долучаться до війська, наприклад, підписання контракту або призов за мобілізацією. Це правило стосується як військовозобов'язаних медикинь та колишніх військових, так і жінок без відповідного фахового досвіду. Громадянки мають змогу самостійно обрати бажану посаду, військову спеціальність та конкретний підрозділ.

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Попри добровільний вступ до війська, жінки не можуть просто так покинути службу в будь-який момент. Щойно громадянка підписує контракт або офіційну згоду на мобілізацію, вона бере на себе суворі військові зобов'язання.

З цього часу покинути підрозділ можна лише за наявності чітких законних підстав. До таких причин належать непридатність до служби за станом здоров'я, отримання інвалідності або досягнення пенсійного віку.

Також звільнення можливе через певні сімейні обставини. Іншими підставами для припинення служби є потрапляння військовослужбовиці у ворожий полон або ж отримання судового вироку у вигляді позбавлення волі. Жодних законних підстав для примусового призову жінок наразі не існує.

Новини.LIVE писали про те, що трапляються випадки, коли українки без медичного чи фармацевтичного фаху бачать себе на обліку військовозобов'язаних у системі "Оберіг". Якщо в ТЦК та СП відмовляються визнавати помилку в реєтрах, залишати усе як є не варто. В таких випадках жінкам доводиться доводити свою непричетність до служби через суди.

При цьому в Україні немає й не планують запроваджувати примусову мобілізацію для жінок, тому приєднатися до війська вони можуть виключно добровольцями. Нардеп пояснив, хто має обов'язок захисту перед державою.