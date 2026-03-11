Могут ли мобилизовать военнообязанного, которому изменили статус по ошибке

Мобилизовать гражданина могут из-за ошибки в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданин может получить статус "военнообязанный" до 25 лет из-за ошибки в "Резерв+". Но даже несмотря на неправомерность этого статуса — гражданина могут мобилизовать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военнообязанный по ошибке

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Этот процесс был объявлен после введения на всей территории страны военного положения.

Мобилизация касается только тех граждан на воинском учете, которые имеют статус "военнообязанный". Этот статус традиционно, не учитывая различные исключения, предоставляется гражданину на воинском учете после достижения 25-летнего возраста.

К юристам обратился 22-летний гражданин. Он пояснил, что не проходил ни срочную службу, ни базовую общую военную подготовку, но в "Резерв+" обнаружил изменение своего статуса с "призывника" на "военнообязанного".

Мужчина поинтересовался, почему так могло произойти — и могут ли его в такой ситуации мобилизовать. "Исходя из предоставленной вами информации — это ошибка оператора ТЦК. Обратитесь в ТЦК и СП с заявлением об исправлении ошибки", — пояснил, комментируя эту ситуацию, адвокат Андрей Карпенко.

Мобилизуют ли 22-летнего военнообязанного

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил неправомерность такого шага со стороны ТЦК. "Это техническая ошибка "Резерв+", — подчеркнул Дерий.

Юрист объяснил, что с чем именно нужно обратиться в территориальный центр комплектования. "Вам необходимо подать в ТЦК заказное письмо с требованием исправить данные в реестре "Оберег", — отметил юрист.

Относительно возможности призыва 22-летнего гражданина, даже с ошибочным статусом "военнообязанный", то здесь, признал Владислав Дерий, ситуация складывается неприятным для гражданина образом. "Если вы не направите письмо в ТЦК, то согласно нынешнему статусу в "Резерв+" Вы подлежите мобилизации", — резюмировал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, когда мобилизация гражданина до 25 лет является законной.

Это касается лиц, которые успели пройти срочную службу, и мужчин, которые закончили военную кафедру в гражданском вузе и получили звание офицера. Они имеют знания в военном деле и могут быть полезными для армии.

Добавим, мы сообщали о том, откажет ли ТЦК в отсрочке 25-летнему призывнику.

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам. Призывники не имеют права на отсрочку, даже если им исполнилось 25 лет, но в ТЦК не успели изменить статус на воинском учете для гражданина.