Чи можлива мобілізація помилково зарахованого військовозобов'язаним

Громадянин може отримати статус "військовозобов’язаний" до 25 років через помилку в "Резерв+". Але навіть попри неправомірність цього статусу — громадянина можуть мобілізувати.

Військовозобов’язаний помилково

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Цей процес був оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Мобілізація стосується лише тих громадян на військовому обліку, які мають статус "військовозобов’язаний". Цей статус традиційно, не враховуючи різноманітні винятки, надається громадянину на військовому обліку після досягнення 25-річного віку.

До юристів звернувся 22-річний громадянин. Він пояснив, що не проходив ні строкову службу, ні базову загальну військову підготовку, але в "Резерв+" виявив зміну свого статусу з "призовника" на "військовозобов’язаного".

Чоловік поцікавився, чому так могло статися — і чи можуть його у такій ситуації мобілізувати. "Виходячи з наданої вами інформації — це помилка оператора ТЦК. Зверніться до ТЦК та СП із заявою про виправлення помилки", — пояснив, коментуючи цю ситуацію, адвокат Андрій Карпенко.

Чи мобілізують 22-річного військовозобов’язаного

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив неправомірність такого кроку з боку ТЦК. "Це технічна помилка "Резерв+", — підкреслив Дерій.

Юрист пояснив, що з чим саме потрібно звернутися до територіального центру комплектування. "Вам необхідно подати до ТЦК рекомендований лист з вимогою виправити дані в реєстрі "Оберіг", — зазначив юрист.

Щодо можливості призову 22-річного громадянина, навіть із помилковим статусом "військовозобов’язаний", то тут, визнав Владислав Дерій, ситуація складається неприємним для громадянина чином. "Якщо ви не надішлете лист в ТЦК, то згідно теперішнього статусу в "Резерв+" Ви підлягаєте мобілізації", — резюмував юрист.

Це стосується осіб, які встигли пройти строкову службу, та чоловіків, які закінчили військову кафедру у цивільному виші та отримали звання офіцера. Вони мають знання у військовій справі та можуть бути корисними для війська.

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам. Призовники не мають права на відстрочку, навіть якщо їм виповнилося 25 років, але в ТЦК не встигли змінити статус на військовому обліку для громадянина.